„Dokázali jsme, že umíme hrát fotbal i se silnými týmy, ale fotbal se hraje na výsledek a ty ve většině případů chyběly. Klukům nechybělo odhodlání, ale doplatili jsme na úzký kádr,“ připomněl Sýkora, co tým během první části soutěže trápilo.

Petřín těžil v Chebu z přesilovky, udeřil hned pětkrát

Tomu také Hvězda přizpůsobila zimní přípravu. „Přípravu jsme od dosavadní praxe pozměnili tak, že A-tým rozšířený o nejlepší dorostence trénoval samostatně bez hráčů rezervy, takže tréninkové jednotky mohly být náročnější a efektivnější. Jejich frekvence byla čtyři dny v týdnu, zapojili jsme cvičení v posilovně, pravidelné běžecké tréninky a na hřišti jsme se zaměřili na herní činnost mužstva. Zároveň trenéři kladli důraz na téměř stoprocentní účast a s docházkou hráčů jsme zatím spokojeni. Kluci vědí, že bez pravidelného tréninkového drilu se výsledky nedostaví,“ přiblížil náplň zimních galejí v podání Hvězdy sportovní ředitel. V rámci fotbalové výluky si vyplnila Hvězda zimní galeje přípravnými zápasy, ve kterých si vesměs počínala velmi dobře.

„Odehráli jsme pět přípravných utkání s Chomutovem, Sokolovem, Mitterteichem, Chodovem a Březovou, v nichž jsme hledali své silné i stinné stránky s cílem silných využít a slabé eliminovat. Věřím, že z odpozorovaných nedostatků si trenéři i hráči vezmou ponaučení a zkušenosti přenesou do mistrovských utkání,“ podotkl k přípravným zápasům Sýkora.

Navíc se během přestávky navrátil do týmu útočník Dominik Kubinec či brankář Michal Repčik, ale to nebylo, co se týče pohybů v kádru, vše. „Nejedná se jen o navrátilce Kubince a o Repčika. Do mužstva se po letech vrací i David Šneberger a zapojíme i nováčka Kosťu Sochače, který dříve hrál fotbal na Ukrajině a v současné době pracuje v Chebu. V zimním přestupovém období jsme se snažili vhodně doplnit a posílit mužstvo s cílem zdvojit jednotlivé posty a vytvořit tak zdravou konkurenci v týmu. S příchody hráčů jsme spokojeni a doufáme, že nám pomohou k setrvání v soutěži,“ chválil si Sýkora doplnění chebského kádru, který bude bojovat v jarní části o setrvání v soutěži. A to je také hlavní cíl Hvězdy.

FOTBALOVÝ KVÍZ: Jsi správný fanoušek karlovarské Slavie?

„Divizi hrajeme třetí sezonu a soutěže nikdy nemohly být dohrány. Nikdy jsme neodehráli všechna utkání sezony a lze jen spekulovat, jak by tabulka vypadala po všech plánovaných zápasech. Věříme, že teď přijde příležitost odehrát ucelenou soutěž. Naším prvořadým cílem je ve zbytku sezony získat body pro setrvání v soutěži. Jako důležité v cestě za záchranou vidím odhodlání, vnitřní sebekázeň každého z hráčů, zodpovědnost, maximální úsilí a spolupráci na hřišti. K tomu planoucí srdce a trochu štěstí. Věřím, že se to klukům podaří, a nejenže zachrání divizi, ale posunou se o pár příček ke středu tabulky,“ přeje si závěrem Sýkora.

FK HVĚZDA CHEB

Brankáři: Mácha Dalibor (90), Wagneter David (96), Repčik Michal (88). Obránci: Hucl Jiří (89), Netrval Jakub (95), Janda Vítězslav (97), Znak Petr (01), Kompit Filip (03), Pilař Martin (90), Plíhal Lukáš (01), Lokinga Lukáš (04). Záložníci: Šneberger David (90), Kompit Luboš (99), Bauer Tomáš (81), Sokhach Kostiantyn (92), Klepáček Jakub (87), Hrotek Josef (01), Beneš Martin (03), Sláma Zdeněk (82), Sýkora Matěj (03), Altman Jan (03). Útočníci: Komberec Lukáš (87), Kubinec Dominik (97), Anděl Jakub (95).

Přišli: Michal Repčik (SV Poppenreuth), David Šneberger (TuS Erkeresreuth), Kostiantyn Sokhach (Ukrajina), Dominik Kubinec (FC Vorwärts Röslau).

Odešli: nikdo.

Trenér: Miroslav Šebesta, asistent trenéra: Pavel Veleman, sportovní ředitel: Václav Sýkora, vedoucí týmu: Vladislav Remža, zdravotník: Jaroslav Nožička.