V neděli 8. března od 10 hodin se představí tým z Krušných hor v hlavním městě, přesněji na pražském Meteoru, tedy třetím týmu divizní tabulky, na který Ostrováci ztrácejí tři body.

„O soupeři nemáme žádné informace, a tak nevíme, jestli posílil, či má stejný kádr jako na podzim, takže právě z prvního utkání budeme vycházet,“ prozradil ostrovský trenér Jiří Štěpán.

Právě ostrovský kormidelník by chtěl navázat na podzimní výkony, které vyšvihly jeho tým na pátou příčku.

„Samozřejmě to bychom si přáli,“ s úsměvem podotkl. Ale sám ví, že povedený podzim je zapomenut a před sebou má jeho tým jarní výzvu. „Utkání s Meteorem nám ukáže, jakým směrem se bude jarní vystoupení ubírat,“ je si vědom. A proto Ostrov nastoupí k utkání zodpovědně. „Nečeká nás nic lehkého, navíc během přípravy jsme dostávali zbytečně hodně branek, na což budeme apelovat, abychom hráli dozadu na nulu. Hlavně musíme mít lepší herní projev, než tomu bylo proti Domoušicím,“ vracel se k nepovedené generálce Štěpán.

„Musíme se vyvarovat zbytečných chyb, k tomu přidat důležité branky, ale uvidíme, jak vše dopadne. Sice vyrazíme k utkání brzo ráno, ale to by nemělo mít vliv na náš výkon,“ vypočítal trenér Ostrova. Kdo do prvního ostrého utkání naskočí v dresu Ostrováků, ještě nemá trenér zcela jasno.

„Ještě nějaké otazníky mám ohledně sestavy, takže to bude takový oříšek, ale i přesto budeme chtít urvat nějaké body, když pro vstup do druhého poloviny soutěže to bude hodně důležité,“ uzavřel Štěpán.