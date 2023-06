Věřím, že bychom mohli po vhodném doplnění hrát důstojnou roli, říká Tichota

/ROZHOVOR/ Devětadvacet utkání odehráli v právě skončené sezoně fotbalisté ostrovského FK. Bilance? Sedmadvacet výher, dva nerozhodné výsledky, dvě trofeje. Svěřenci ostrovského trenéra Karla Tichoty opanovali zaslouženě nejen krajský přebor mužů, ale také krajský pohár, a dosáhli tak na mistrovský double a také návrat na divizní mapu. Jak viděl zkušený kouč uplynulou sezonu, kdy jeho výběr zahájí letní přípravu a co očekává od návratu do divizní soutěže? To prozradil v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Karel Tichota, trenér FK Ostrov. | Foto: Daniel Seifert