„Osmnáct minut nám stačilo na to, abychom vstřelili tři branky, což se ukázalo jako rozhodující,“ rozdával po vítězství Olympie úsměvy na všechny strana březovský záložník Pavel Veselý (na snímku), který právě všechny tři brankové radosti Olympie zařídil a na konto si připsal premiérový hattrick v trikotu výběru ze Sokolovska.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale od první minuty jsme drželi balon a aktivně napadali soupeře a s tím přišly na pořad i důležité branky, které nás uklidnily. Škoda jen, že jsme v závěru inkasovali a Doubravka se navrátila do utkání,“ vracel se k prvnímu poločasu Veselý. Po změně stran pak dokázali hosté v 80. minutě snížit na rozdíl jedné branky, ale na víc to již nestačilo. „Druhá polovina utkání již byla z naší strany slabší, i přesto jsme si výhru pohlídali, když jsme týmovým výkonem dokráčeli k postupu,“ culil se hlavní hrdina předkola a pokračoval: „Poděkování si zaslouží spoluhráči, díky nim jsem si připsal na své konto premiérový hattrick v Březové, což asi bude drahé (smích).“

FK Olympie Březová – SK Senco Doubravka 3:2 (3:1). Branky: 6. , 10. a 18. Veselý Pavel – 35. Patrovský Marek, 80. Paul Marek. Rozhodčí: Kyncl. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

FK Olympie Březová: T. Martinec (46. Kasl) – D. Peterka, Neumann (62. Veselovský), Horvát – Kursa, Bereczký (46. Slabyhoudek), Vrtělka, Kravar, Veselý – D. Martinec.