Vše odstartuje v sobotním dopoledni, přesněji v 10.15 hodin, mariánskolázeňská Viktoria. Ta bude skládat před svými fanoušky podzimní reparát, když má co napravovat v utkání s Hořovicemi, se kterými v prvním vzájemném duelu prohrála 1:2. Viktoriáni potřebují k definitivní záchraně v áčkové skupině notně bodovat za tři body, a proti předposlednímu celku tabulky by to neměl být velký problém.