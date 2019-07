Po odchodu trenéra Stanislav Purkarta do Přeštic zaujal roli hlavního kouče Otakar Dolejš, který si vybral do realizačního týmu asistenta Michala Drahoráda staršího.

Z klubu pak odešli do nových působišť také hráči, jmenovitě Jakub Lattisch do varské Slavie, Matěj Kravar do březovské Olympie či Jakub Blažek do Králova Dvora.

Naopak během tohoto týdne ulovila Viktoria hned několik nových tváří. Do týmu od Ferdinandova pramene přišli z Tachova Martin Šácha, Marek Ruda, Milan Braun či Tomáš Habart.

Z FC Viktoria Plzeň U19 pak zamířil do Mariánských Lázní také na zkoušku talentovaný mladíček Roman Popovič.