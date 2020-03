„Bohužel vyhrál šťastnější tým,“ smutně se vracel k neúspěšnému jarnímu vstupu trenér Viktorie Otakar Dolejš.

Viktoriáni první tým áčkové skupiny řádně zaskočili, přesto mohlo utkání vypadat zcela jinak, když rozhodčí během první půle odpustil červenou kartu brankáři Viktorie Davidu Šmejkalovi za hraní rukou mimo šestnáctku.

„Dostal žlutou kartu, pokud by to byla červená, asi by duel vypadal zcela jinak,“ přemítal kouč Mariánských Lázní.

Viktorii se šlo nakonec do kabin přece jen lépe, když ve 37. minutě jí zařídil vedení z doklepnutí do prázdné branky Jakub Lattisch. „Hráli jsme velmi dobře, dobře napadali, kombinovali, a navíc vstřelili důležitou branku,“ chválil si zaskočení favorizovaného soupeře Dolejš.

Ve druhém poločase však lídr potvrdil své postupové ambice, když nejdříve v 60. minutě vyrovnal Jakub Bešta a tři minuty před koncem vstřelil rozhodující branku Tadeáš Přibáň. „Bohužel jsme udělali dvě individuální chyby, které soupeř dokázal potrestat, na druhou stranu to bylo remízové utkání, kdy prostě vyhrál šťastnější tým, ne lepší,“ dodal k duelu Dolejš.

FK Robstav Přeštice – FC Viktoria Mariánské Lázně 2:1 (0:1)

Branky: 60. Bešta Jakub, 87. Přibáň Tadeáš – 31. Lattisch Jakub. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 1:2. Diváci: 130.

Mariánské Lázně: Šmejkal – Braun, Cinkanič, Ruda, Prokš – Pěček (75. Kořistka), Drahorád, Popovič, Habart – Lattisch (85. Lukáš), Holub.