Přitom hráči Viktorie vstoupili do utkání nejlépe, jak mohli, když jim zařídil vedení v 5. minutě Martin Kapolka. Vedení však vydrželo týmu z lázní pouhé čtyři minuty, když za domácí srovnal ukazatel skóre Lukáš Kramer. Od té doby dominovali na hřišti domácí, kteří svou převahu vyjádřili i brankově, a to dalšími čtyřmi góly, na které dokázali hosté reagovat pouze brankou Milana Brauna. „Od nás to bylo hodně špatné. Rozhodly individuální chyby, důraz a pohyb,“ sypal si popel na hlavu za celý tým kapitán Mariánských Lázní Michal Drahorád.