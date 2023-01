„Hráči dostali individuální plány, které mají plnit od 12. prosince,“ prozradil trenér Viktorie Aleš Zach. Jeho družina tak naskočí do galejí rozběhaná. Kdo by tak čekal Bóžovu váhu při startu přípravy, byl by zklamán. „Vážit hráče určitě nebudeme, přijde mi to nedůstojné, až trapné,“ podotkl k bývalé nedílné součásti přípravy Zach. Od sedmého ledna tak načne viktoriánům pořádné peklo.

„Budeme trénovat třikrát v týdnu převážně v domácích podmínkách,“ nastínil tréninkový harmonogram Zach a hned připojil: „Bude to náročné.“ „Zpestřením budou tréninky s bratry Sailerovými, které budeme využívat každou středu po dobu pěti týdnů přípravy. K tomu pak úterky budou těžké, kondiční, a pátky hlavně na hřišti herně-kondiční,“ přiblížil kouč Viktorie náplň jednotlivých dnů, během kterých si jeho svěřenci na nedostatek práce nebudou zcela jistě stěžovat. Tradičně do přípravy divizní družiny naskočí také někteří hráči krajského B-týmu.

„Ti už s námi prakticky trénovali během podzimu. Velkou šanci chceme dát Danu Cinkaničovi. Je to levák, stoper, s velmi dobrou rozehrávkou a se vztahem ke klubu, což je pozitivní,“ po᠆ukazoval Zach na možný návrat vytáhlého stopera po zdravotních problémech zpět do A-týmu.

Kormidelník Viktorie nikomu během galejí nic neodpustí, a proto by se hráči měli mít řádně na pozoru. „Budeme klást důraz na nabrání kondice, což je samozřejmé, a jak jsem již říkal po podzimu, na organizaci hry od gólmana přes přepínání z útoku do obrany a také na zakončení a v neposlední řadě na zabudování nově příchozích hráčů,“ upozorňoval Zach.

Přípravu si zpestří viktoriáni několika zápasy, ve kterých budou pilovat nejen svůj herní projev. „První zápas nás čeká 14. ledna v Přešticích s tamním třetiligovým výběrem. V lednu ještě odehrajeme zápasy se Žatcem a Viktorií Plzeň U19,“ nastínil Zach fotbalový program na začátek přípravy.

„Ještě nás pak čekají zápasy s Kladnem, Chomutovem, Domažlicemi B a generálku odehrajeme s landesligovým Mitterteichem, kde hraje stále ještě vynikající fotbalista a výborný kluk, v Mariánkách dobře známý František Nedbalý,“ přidal mariánskolázeňský trenér další porci zápasů, která jeho výběr čeká. Po nepovedeném podzimu se Mariánské Lázně poohlédly i po posilách, které naskočí již do zimních galejí.

„Tým posílit je nutné a některé hráče snad mohu již prozradit. Přijde Filip Hinterholzinger z landesligového Neukirchenu, třicetiletý gólman, který by nám měl hodně pomoci. Dále je v jednání nadějný mladý gólman Jan Gembický z Karlových Varů. Do obrany přichází důrazný stoper s velmi dobrým pohybem a stále ještě mladý a talentovaný Matěj Rybař ze Sokolova a ze stejného klubu se vrací záložník Martin Kapolka, o jehož setrvání jsem hodně stál i v létě. Je to ctižádostivý kluk s obrovským fyzickým fondem a měl by si vybojovat pevné místo v záložní řadě,“ prozradil nové tváře, které budou pomáhat Viktorii k naplnění cíle.

„V běhu jsou ještě jednání s několika hráči, ale ty tu prozatím jmenovat nebudu,“ přidával tajemně Zach a pokračoval: „Odchod jsme zatím nezaznamenali, ale třetiligové Přeštice chtějí na začátek přípravy Dana Skopového a Filipa Prokopa, kteří jsou pro ně v zajímavém věku a mají velký potenciál v budoucnu hrát lepší soutěže.“

S oběma by se však mariánskolázeňský kouč nerad loučil, i přesto jim přeje, aby v třetiligovém týmu uspěli. „Přeji jim to, jen bych chtěl, aby na jaře pomohli ještě v Mariánkách se záchranou divize, což bude velmi těžký úkol, ale všichni věříme, že se nám to podaří. A mohu slíbit, že uděláme všichni všechno pro to, aby Mariánské Lázně hrály divizi i v dalším ročníku,“ dodal závěrem Zach.