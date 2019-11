„Čeká nás náročné utkání, to každopádně, navíc domácí s bilancí pěti výher, to bude těžký oříšek,“ přemítal trenér Viktorie Otakar Dolejš.

Jeho tým tak bude muset v Sedlčanech pořádně máknout, aby mohl pomýšlet na nějaký bodový zisk. „Chtěli bychom navázat na naše výkony proti Chebu a Doubravce, a tím potvrdit stoupající tendenci,“ přeje si Dolejš. Ten bude mít k dispozici opět kompletní kádr. „Musíme hrát zodpovědně zezadu a spoléhat na rychlé protiútoky a taky vstřelené branky, to bude hodně důležité,“ nastínil taktiku, která by mohla slavit úspěch, Dolejš a pokračoval: „Musíme hrát jednoduše, vepředu se rvát o balony a prostě po celé utkání bojovat, uvidíme, na co to bude stačit.“