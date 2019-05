V souboji s Přešticemi opět na body nedosáhla, když prohrála 1:4, čímž se ještě více přiblížila sestupovému pásmu. I když vstup do zápasu měli viktoriáni raketový, když ve 3. minutě poslal Mariánské Lázně do vedení Jakub Lattisch.

„Do vedení jsme šli po krásném gólu Lattische, ale posléze jsme inkasovali vyrovnávací branku,“ smutně narážel na vyrovnávací trefu ze 4. minuty trenér Viktorie Stanislav Purkart.

„Za deset minut jsme inkasovali podruhé a hráče to zlomilo a poté už první poločas nestál za nic,“ zlobil se kouč.

Po změně stran se přece jen fotbalisté Viktorie probudili, ale bez brankového efektu. „Hráče jsme se snažili během přestávky probudit, což se i povedlo, když jsme odehráli dobrou pasáž, ale bez vstřelené branky,“ připomněl Purkart. Co se nepovedlo viktoriánům, povedlo se Přešticím, které dvakrát skórovaly a dovedly duel do vítězného konce. „V rychlém sledu jsme dvakrát inkasovali a bylo po zápase. Nutno však podotknout, že Přeštice předvedly kvalitní výkon. My si prohrou zadělali na velké starosti,“ dodal trenér.