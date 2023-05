/FORTUNA DIVIZE/ Pětadvacáté kolo Fortuna divize postaví zástupce z našeho kraje do zajímavých rolí. Březová si vystřihne roli favorita, naopak Hvězdu čeká role outsidera a Viktoria bude tvrdit roli z jednoho neúspěšnějších týmů jarní části.

Olympie Březová se představí na svém stadionu, na kterém vyzve pražský Meteor. | Foto: Daniel Seifert

Jako první naskočí do divizních bojů březovská Olympie, kterou čeká v sobotu 13. května od 10.15 hodin. bitva s Meteorem Praha, tedy desátým týmem béčkové skupiny, který ztrácí na klub ze Sokolovska devět bodů. „Meteor nepředvádí vůbec špatný fotbal, takže fanoušci se mají na co těšit,“ poukazoval kapitán Březové Václav Neudert. „My určitě půjdeme za vítězstvím,“ slibuje před duelem, ve kterém jeho tým bude tvrdit roli favorita.

Ve stejný den i čas, tedy v sobotu 13. května v 10.15 hodin, rozehraje svůj zápas i mariánskolázeňská Viktoria, která před svými fanoušky vyzve v důležitém duelu Hořovice. „Po delší době hrajeme doma, a to proti velmi dobrému soupeři, kterým Hořovice bezesporu jsou,“ poukazoval trenér Mariánských Lázní Aleš Zach na kvality soupeře.

„Mají velmi dobře propracovanou defenzivu, hrají konsolidovaně, dostávají málo branek,“ vypočítával Zach před sobotní bitvou. Pro Hořovice to však bude druhý zápas během několika dnů, když ve středu uspěly v dohrávce s Klatovy, které porazily 3:2. „My na nic takového nesmíme koukat, opět se zodpovědně připravíme a budeme chtít uspět, abychom se zase o krůček přiblížili k cíli, který jsme si před jarem dali,“ připomněl Zach záchranářský cíl, který si před startem jarní části stanovili.

Dotřetice sobota 13. května, 10.15 hodin. To je termín i pro chebskou Hvězdu, kterou čeká ze všech zástupců nejtěžší prověrka. V honbě za záchranou v béčkové divizi, se totiž představí na horké půdě pražského Újezdu, tedy druhého týmu tabulky. Na podzim chebská Hvězda dokázala soupeře z Prahy porazit na svém stadionu 3:1, na což by chtěl navázat i v jarní odvetě. „Zase nás čeká velmi náročné utkání. Jelikož se soutěž chýlí ke konci, tak nám nezbývá nic jiného než se poprat v každém zápase o nějaký ten bodový zisk. Teď už je na každém hráči aby do každého zápasu šel s odhodláním odevzdat maximum a tím přispět ke splnění našeho cíle," říká před další důležitou bitvou Jan Beneš, trenér chebské Hvězdy.

