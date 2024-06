/OSOBNOST DENÍKU/ Čtyři, čtyři, čtyři a sedm. Tak to je skvostná bilance bochovského…

„Čekalo nás třetí utkání v jednom týdnu, byl jsem zvědavý, jak to hráči zvládnou,“ připomněl na úvod trenér Ostrova Karel Tichota, že jeho výběr si na závěr divize vystřihl anglický týden.

„Ale hned od úvodu jsme byli aktivnějším týmem, měli dobrý pohyb, slušně kombinovali. Dvakrát jsme šli dokonce sami na brankáře, ale své šance nevyužili.“ poznamenal kouč k prvnímu poločasu, který gólové koření nepřinesl.

To po změně stran se ukazatel skóre již měnil, a to dvakrát. V 68. minutě měl Ostrov výhodu přímého kopu, která zahrával z třiceti metrů Vojtěch Machek.

Jeho centr do pokutového území našel Petra Řeháka, který poslal ostrovský výběr do vedení. V 82. minutě pak Ostrováci rozehráli rohový kop nakrátko, kdy následně centr Totha do šestnáctky hostů, navrátil hlavou před branku domácích Kostka, kde se podruhé gólově prosadil Petr Řehák.

„Po změně stran se hra více vyrovnala, ale v defenzívě jsme si počínali velice dobře a za celé utkání nepustili domácí do vážnější šance. Naopak jsme se po standardce ujali vedení. Když pak přidal Řehák svou druhou branku, bylo o vítězi rozhodnuto. Pochvalu zaslouží celé mužstvo,“ doplnil Tichota k poslednímu vystoupení, po kterém Ostrov ukončil sezonu na devátém místě.