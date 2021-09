Hosté z Plzeňska však dokázali v 76. vstřelit druhou branku. „Inkasovali jsme po našem nedůrazu před vápnem. Pak už jsme to vytáhli dopředu ve snaze vybojovat alespoň jeden bod,“ vysvětluje, že ani za nepříznivého stavu se jeho tým nevzdával.

„Druhý poločas jsme chtěli hrát stejně a soupeři nenechat nic zadarmo. To nám přineslo odměnu v podobě vyrovnávacího gólu,“ připomíná chebský hráč trefu svého spoluhráče Josefa Hrotka ze 60. minuty.

Chebská tvrz přece jen neodolala a ve 41. minutě šly Přeštice do vedení. „Měli jsme taky několik šancí, ale gólem neskončily. V závěru poločasu jsme opět dostali gól ze standardní situace,“smutně poznamenal Znak k neduhu, který Chebany trápí. Po změně stran dokázala Hvězda srovnat.

Málokdo dával fotbalistům chebské Hvězdy před 7. kolem Fortuna divize A šance na úspěch. Důvod? Na Chebsku se totiž představil jeden z hlavních aspirantů na postup do ČFL Přeštice.

