Vytáhlý fotbalový čahoun se totiž o víkendu navrátil zpět do Ostrova, odkud zamířil během letní přestávky zpět do mariánskolázeňské Viktorie, tentokrát však v roli soupeře.

„Na utkání jsem se těšil,“ s úsměvem přiznával František Nedbalý. „V Ostrově mám mnoho kamarádů a vždy tam byli fajn lidi,“ poukázal ostřílený fotbalový harcovník.

A spokojen po utkání mohl být hned dvakrát, když jeho tým dokázal uspět v divizním derby a Ostrov udolal v poměru 1:0. „První poločas splňoval z obou stran soutěžní parametry,“ vracel se k derby.

„Podle mého názoru jsme měli více ze hry, vytvořili si šance, ale dokázali využít jen jednu. Na druhou stranu Ostrov velmi dobře bránil a šel vidět velmi dobrý rukopis trenéra Jiřího Štěpána,“ bilancoval vystoupení Viktorie v první pětačtyřicetiminutovce, kdy o jedinou brankovou radost výběru z Chebska se postaral útočný hrot Jakub Lattisch. „Byla to dobře vykombinovaná akce, kterou uklidil střelou do prázdné Lattisch, prakticky stačilo nastavit jen nohu,“ popisoval jedinou trefu ve fotbalové hantýrce Nedbalý. To ve druhém poločase se hra ještě více otevřela a oba týmy zahazovaly šance jako na běžícím páse. „Druhý poločas už byl otevřenější, už nebyl svázaný taktikou jako ten první,“ vypočítával Nedbalý, který se dostal na hřiště právě ve druhém dějství, když jako bonus navlékl v dobře známém prostředí kapitánskou pásku. „To bude hodně drahé,“ culil se.

Útočná věž Mariánských Lázní pak byla řádně vidět, když se mohla hned dvakrát zapsat do střelecké listiny, nejdříve neuspěla při hlavičce, podruhé orazítkovala svým střeleckým pokusem břevno ostrovské branky.

„Já nechtěl dát Ostrovu góla, proto jsem si při hlavičce odřel nos o umělku,“ s úsměvem se vracel k hodně přízemní hlavičce, známé jako rybička, která změnu skóre nepřinesla, ale dodala tváři Nedbalého jeden nezapomenutelný šrám.

„Ve druhé příležitosti jsem se snažil gólmana přehodit, ale bohužel skončil pokus na břevně,“ smutně poznamenal.

Viktoria nakonec dovedla zápas do vítězného konce, čímž si během přípravy po cenném skalpu divizní Souše přidala do sbírky další cenný kousek v podobě Ostrova.

„Co se týče neproměněných šancí z obou stran, na tom by měly oba týmy ještě zapracovat, jelikož v soutěži by se jim to mohlo krutě nevyplatit,“ varuje. „Podle mě jsme vyhráli zaslouženě, když jsme byli o kousek lepší než Ostrov,“ dodal závěrem Nedbalý.