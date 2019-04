Oba týmy od sebe dělí propastných osmnáct bodů, a tak fotbalové karty jsou jasně rozdány.

„Vyšehrad se netají postupovými ambicemi, takže určitě půjde do utkání naplno a nic nepodcení, bude chtít vyhrát, ale my chceme soupeře potrápit a uhrát co nejlepší výsledek,“ poukazoval trenér karlovarské Slavie Robert Žák.

Slávisté zamíří do Prahy, přesněji na Strahov, kde se duel odehraje v sobotu 6. dubna od 10.15, nabuzeni důležitou domácí výhrou nad Pískem.

„Můžeme překvapit,“ je si vědom Žák.

Čáru přes rozpočet však udělala v týdnu slávistům viróza, která se prohnala karlovarskou kabinou, když tak mimo hru bude hned několik hráčů.

„Bohužel tým zasáhla během týdne viróza, kterou jsem odnesl i já, takže určitě budou nějaké změny v sestavě proti zápasu s Pískem, jelikož někteří hráči během týdne vůbec netrénovali. Vše se tak rozhodne až na předzápasovém tréninku,“ smutně poznamenal Žák k viróze, která nadělala v kabině Slavie pořádnou paseku.

I přesto Slavia nesložila před sobotním měřením fotbalových sil zbraně. „Šanci tak dostanou další mladí hráči. Navíc v utkání s Vyšehradem mohou prokázat všichni hráči své kvality a že patří do vyšších pater,“ narážel závěrem slávistický trenér na fotbalové mecenáše či skauty, kteří se na utkání Karlovaráků s Vyšehradem vydají, a tak budou mít slávisté zcela jistě o motivaci postaráno.