Netradičně v roli favorita se představí dnes od 19.00 hodin na stadionu FC Chomutov Olympie Březová. Aktuálně třetí tým tabulky však nečeká lehká šichta, Chomutov dokázal ve čtyřech domácích duelech dosáhnout na sedm bodů a i proti Březové bude chtít uspět. Olympie však má ve svém středu nejlepšího střelce skupiny B Pavla Veselého a na jeho gólový apetit bude spoléhat i v Ústeckém kraji.

Fortuna divize B: Chomutov – Olympie Březová (PÁ, 19.00).

VIKTORIÁNI BUDOU BOJOVAT O ŠEST BODŮ

Po senzaci sahala v uplynulém kole Viktoria Mariánské Lázně, která nakonec uzmula bod po výsledku 3:3 lídru tabulky z Lomu, kterému tak připravila první bodovou podzimní ztrátu. Teď před sebou mají svěřenci trenéra Otakara Dolejše další důležitou bitvu. Na svém stadionu budou hostit v sobotním dopoledni Petřín. Na ten viktoriáni ztrácí v tabulce pouhé dva body, pokud by vyhráli, tak by soupeře z Plzeňska přeskočili. V opačném případě by jim utekl na rozdíl pěti bodů.

Fortuna divize A: Viktoria Mariánské Lázně – Petřín (SO, 10.15).

V DOBŘÍŠI BUDOU V SÁZCE DŮLEŽITÉ BODY

Hodně napilno budou mít o víkendu i fotbalisté Ostrova, kteří budou chtít protrhnout smůlu na hřišti soupeřů, když ve čtyřech zápasech na venkovním hřišti vyšli bodově naprázdno. A tentokrát by se to hodilo. Ostrov se totiž představí na půdě Dobříše, tedy týmu ze spodku tabulky. Na ten tým z Krušných hor ztrácí tři body, takže v Dobříši tak budou v sázce velmi důležité a cenné body.

Fortuna divize B: Dobříš – Ostrov (SO, 16.00).

DOSÁHNE HVĚZDA NA TŘETÍ VÝHRU V ŘADĚ?

Na hřišti soupeře se o víkendu představí i Hvězda Cheb. Ta zamíří do Mýta, kde ji však nečeká nic jednoduchého, a to i přesto, že Chebané zamíří k utkání posilněni o dvě výhry v řadě za sebou. Mýto však z pěti domácích zápasů vyšlo čtyřikrát vítězně, což mluví o jeho síle před svými fanoušky. Hvězda však několikrát dokázala potrápit nejeden tým a třetí výhra v řadě by jí řádně vylepšila podzimní kredit.

Fortuna divize A: Mýto – Hvězda Cheb (NE, 15.00).