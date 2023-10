„Kladno mělo první poločas, co si pamatuji jednu šanci, ale to nás Dejv podržel,“ chválil si výkon brankáře Davida Tichoty. „O poločase jsme si řekli, že Kladno dostane určitě fén a bude chtít na nás vlétnout,“ přiblížil atmosféru v ostrovské kabině během poločasové přestávky.

Po změně stran však Kladno zmrazilo diváky, když dokázalo vyrovnat. „Soupeř sice druhý poločas držel více balon, ale po dalším našem brejku a výborném řešení přišla penalta, kterou Milan s ledovým klidem proměnil,“ narážel ostrovský čahoun na klíčový okamžik duelu, který přetavil Milan Novotný ve druhou branku.

PODÍVEJTE SE: Nováček z Ostrova si senzačně vyšlápl na Kladno

„Kladno se poté tlačilo do útoku, ale my už výhru nepustili,“ chválil si nasazení týmu. „K soupeři mám pokoru, ale tentokrát to byl od nás zatím nejlepší zápas v sezoně. Vím, že to jsou fráze, ale hráli jsme jeden za druhého a makali jako jeden tým,“ neskrýval radost po skvělém výkonu celého týmu.

„Na hřišti sice může být pouze jedenáct hráčů, ale celý tým zápasem žil. Ať už to byla lavička či hráči, kteří se nevešli do nominace Ládík, který má ještě trest, nebo náš předseda, který jednou z toho balkonu spadne, “ říká s úsměvem Řehák, že duel s Kladnem pobláznil celý Ostrov.

„Všichni do jednoho zaslouží pochvalu. Jsem na kluky hrdý, na co bych určitě nechtěl zapomenout, jsou diváci. Vytvořili výbornou atmosféru a hlavně ten náš kotel děkuji jim, že přišli v takovém počtu a hnali nás za vítězství,“ říká ke čtvrté domácí výhře Řehák a závěrem doplnil. „Teď musíme zápas hodit za hlavu, zůstat na zemi a připravit se na další důležitá utkání před námi.“