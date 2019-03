„Bohužel jsme po bezbrankové remíze brali jeden bod, ale i ten se počítá a může mít v konečné tabulce ještě svoji váhu,“ vypočítával kapitán Viktorie Michal Drahorád (na snímku ve žlutém). Jenže Mariánské Lázně tentokrát dva body ztratily, doslova. Oproti prvnímu utkání s Dobříší, které vyhrály 5:1, vyšly střelecky naprázdno, a že šancí měly na dva zápasy. „Do utkání jsme velice dobře vstoupili, když jsme si v úvodních dvaceti minutách vytvořili dvě stoprocentní šance, které jsme nedokázali brankově zúročit,“ zklamaně se vracel k důležitým momentům prvního poločasu Drahorád.

„Konec prvního poločasu pak patřil spíše Tachovu, který měl územní převahu, ale do žádné šance jsme ho nepustili,“ přidal k hodnocení první pětačtyřicetiminutovky. I ve druhém poločase si viktoriáni vytvořili gólové šance, ale opět selhali v koncovce. „Druhý poločas jsme byli opět lepším týmem, ale zradilo nás proměňování šancí. Určitě jsme měli na to, zápas zvládnout a získat tři body, jelikož šancí jsme si vytvořili dost,“ smutně poznamenal ke střeleckému prachu, který jeho týmu řádně zvlhl, Drahorád. A jak to bývá, nechal Tachov tým od Ferdinandova pramene vypít kalich hořkosti až do dna, když obstál v penaltovém rozstřelu a dosáhl na druhý, bonusový bod. „Tachov měl za celý zápas snad jednu střelu na branku, jinak nebezpečný nebyl, takže tři body jsme si určitě zasloužili víc,“ míní Drahorád.