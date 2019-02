Sokolov – Poslední dva zápasy podzimu a oba v domácím prostředí. Fotbalisté Baníku Sokolov budou mít na závěr první půlky druhé ligy dvakrát výhodu vlastního trávníku. Jako první přijde v sobotu od 10.15 hodin na řadu Táborsko.

Jihočechům se zatím příliš nedaří. V tabulce jsou předposlední s deseti body, lepší mají oproti poslední Viktorii Žižkov pouze skóre. Hlavně venku působí FC MAS Táborsko neškodným dojmem. Ze sedmi zápasů si přivezli Jihočeši pouze bod, v šesti utkáních odešli poraženi. „Je to soupeř, jehož kvalita je ale podobná té naší, patří do lepšího středu tabulky, je to velmi bojovné mužstvo, nedaří se jim pouze výsledkově,“ upozorňuje kouč Baníku Vítězslav Hejret.

Jeho slova potvrzuje vystoupení Táborska v minulém kole v Pardubicích, kdy hosté mohli z několika vyložených šancí navýšit své jednobrankové vedení, to se jim nepodařilo a nakonec prohráli.

Baník je na tom aktuálně daleko lépe. Horníkům pomohla změna na trenérském postu. Sokolovští třikrát po sobě bodovali, z toho dvakrát na hřištích soupeřů, a doma budou chtít jednoznačně tři body. „Hráli jsme již v pátek, takže od pondělí pracujeme na dalším vylepšení našeho výkonu, poslední dva tři dny se konkrétně připravujeme na soupeře,“ přibližuje na závěr Hejret.