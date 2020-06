V nohách mají ještě sobotní porážku z Prostějova, dnes je čeká další zápas. Fortuna:národní liga rychle pokračuje. Baník Sokolov od 17 hodin hostí Ústí nad Labem.

Potěšitelným faktem je nárůst počtu lidí, kteří mohou duel navštívit. Celkem může být na sokolovském městském stadionu 500 osob, včetně hráčů. To by ale mělo domácím příznivcům stačit. „Po započítání hráčů, realizačních týmů atd. uvolníme do distribuce přibližně 400 vstupenek pro veřejnost,“ hlásí FK Baník Sokolov.

Přednost dostali znovu permanentkáři a majitelé VIP karet, zbylé vstupenky jsou ale k dispozici. „A to na pokladně přímo v den zápasu. Nemůžeme ale zaručit, že se všichni zájemci, kteří přijdou tzv. naslepo, na zápas dostanou,“ omlouvá se hornický klub dopředu.

V sobotu Baník neuspěl v Prostějově, když po vyrovnaném průběhu prohrál 1:0. „První poločas měli trošku více ze hry domácí, ve druhém zase my. Utkání rozhodla neuvěřitelná trefa Koudelky,“ vrací se kouč Sokolova Bohuslav Pilný k zápasu na Hané.

Daleká, 400kilometrová cesta tak vyšla naprázdno. „Bohužel. Pokud ale chceme pomýšlet na body, tak musíme být produktivní, a to se nám nedaří,“ upozorňuje Bohuslav Pilný.

To je teď hlavní problém Baníku. Slabá koncovka. „Snad kromě utkání s Pardubicemi se to týká i předchozích zápasů. Dokážeme držet naši organizaci hry, gólů moc nedostáváme, příležitosti si dokážeme vytvořit, ale bez vstřelených branek nemůžeme vyhrát,“ oprašuje starou pravdu sokolovský trenér.

Po dvou dnech volna se tedy bude hrát znovu. „Prostě takhle to je. Hráči si udělali v neděli individuální regeneraci, v pondělí odpoledne jsme měli předzápasový trénink. Ústí to má ale stejné. Máme sice o dlouhou cestu více, ale to se stane všem klubům, na to se nemůžeme vymlouvat,“ říká Bohuslav Pilný.

Ten teď se svým realizačním týmem přemítá nad úterní sestavou. „Možná pošleme na hřiště hráče, kteří mají zatím menší minutáž, a jsou tak čerstvější. Teprve se ale rozhodneme. Všechno bude záviset na momentálním zdravotním stavu.“

Rozhodne v utkání to, jak se mužstva vyrovnají s krátkou pauzou na odpočinek? „To si nemyslím, týmy to zatím zvládají,“ odmítá Bohuslav Pilný.

Podle kouče horníků povede k úspěchu zmiňovaná efektivita v zakončení. „Musíme být důraznější ve finální fázi, možná ji trochu zjednodušit. Pokud se v zakončení nezlepšíme, tak body dělat nebudeme. Musíme ukázat větší touhu dát gól, více agresivity. Kluci si potřebují zlepšit sebevědomí, protože samozřejmě vnímají, že si šance připravují, ale neproměňují je. Už to musíme prolomit,“ přeje si na závěr trenér Baníku.