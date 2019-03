Horníci prohráli na půdě Hradce Králové, který znovu bojuje o návrat do naší nejvyšší soutěže, doma si potom svěřenci Vítězslava Hejreta vybrali smolný den proti Varnsdorfu. Teď čeká Baník do třetice celek z první čtyřky tabulky. Západočeši jedou na Vysočinu, na stadion druhé Jihlavy.

„Zápas v Hradci byl vyrovnaný, ale výsledek byl 2:0 pro domácí. S Varnsdorfem jsme prožili zápas, který je z kategorie výjimečných,“ ohlíží se za dvěma porážkami kouč horníků Vítězslav Hejret.

Toho čekala s jeho kolegy práce na psychickém „rovnání“ svých svěřenců. „Pochopitelně, výsledek s Varnsdorfem ovlivnil minimálně úvod tréninkového týdne. 75 minut utkání jsme hráli o deseti, prohrávali jsme 0:3, zápas nás stal hodně fyzických i psychických sil, a celkově bez efektu. To nemůžeme jen tak hodit za hlavu. Minimálně v pondělí na hodnocení víkendového utkání to na mužstvu ještě bylo znát,“ přibližuje trenér Baníku.

Od úterý hornický celek najel na přípravu k dalšímu zápasu. A z týmu zřejmě začala pomalu varnsdorfská porážka vyprchávat. „Myslím, že už smolný zápas s Varnsdorfem není na hráčích znát,“ hlásí Vítězslav Hejret.

Před utkáním v Jihlavě se opakuje scénář jako po utkání s Hradcem. Po Machkovi, který obdržel na východě Čech červenou kartu, tentokrát zatočí sestavou Mejdr, jenž nedohrál duel s Varnsdorfem a bude na Vysočině absentovat.

Jihlava na jaře porazila Znojmo 2:1, z Táborska si odvezla bod po remíze 1:1. „Na rozdíl od nás mají čtyři body, přestože v utkání se Znojmem vyhráli až na poslední chvíli (Vysočina rozhodla gólem z 87. minuty). Je to mužstvo absolutní špičky tabulky,“ říká na adresu sobotního soupeře sokolovský trenér.

Baník čeká pořádná fuška.

„Po utkání s Varnsdorfem jsme si zhodnotili, kde jsme udělali chyby. To byla ta kritická část. Nemůžeme se tvářit, že se nic nestalo, že jsme měli jenom smůlu,“ prozrazuje Vítězslav Hejret.

Baníkovci ale také slyšeli pozitivní slova. „Řekli jsme si, a to bez jakýchkoliv frází, že zápas v Jihlavě může dopadnout i v náš prospěch, bez nějakého zbytečně přehnaného, neopodstatněného optimismu. Samozřejmě při našem maximálním výkonu,“ zdůrazňuje lodivod Baníku.

Odehraje konečně Sokolov celý zápas v jedenácti lidech, bez červené karty? „Tak to nikdo neví,“ rozesměje se Vítězslav Hejret. S již vážným výrazem dodává. „S hráči jsme to samozřejmě probrali. Ale dopředu nikdo neví, jak se utkání bude vyvíjet, jaké situace na hřišti přijdou, jak to nakonec dopadne. Platí ale, že se musíme vyvarovat zbytečných trestů,“ uzavírá trenér Baníku.

Zápas se hraje v sobotu v 15 hodin.