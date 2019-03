Největší sháňka byla na hornickém západě po hrotovém útočníkovi. „Za poslední dva roky jsme přivedli nejlepšího střelce ČFL, což byl František Dvořák, i nejlepšího střelce MSFL, kterým byl Jan Silný. Loni tady byl Václav Vašíček, který je také střelcem. Rozdíl mezi druhou a třetí ligou je velký, adaptace se většinou nepovede. Nakonec jsme nyní podepsali Martina Holka. Ten má hodně předpokladů, na druhou stranu hrál v poslední době nižší soutěže v Německu. Uvidíme, jak zvládne tempo druhé ligy,“ přemítá hlavní trenér sokolovských fotbalistů.



Vítězslav Hejret převzal mužstvo ve 12. kole po odvolaném Pavlu Horváthovi. Pod jeho taktovkou přidali baníkovci v pěti zápasech k doposud 11 získaným bodům dalších deset. „Důležité bylo, že jsme bodovali. Důvodem byla velká bojovnost, zvolená taktika a štěstí. Hned v Brně jsme podali až heroický výkon a získali jeden bod. Ten byl strašně důležitý, dostali jsme se z toho nejhoršího,“ vrací se kouč horníků do závěrečných kol podzimní části soutěže.



Svůj herní projev se Baník snaží stále tlačit k co největší atraktivitě samozřejmě v rámci svých možností. „Chceme hrát rychle a dopředu. Na to máme vhodné typy. Nechceme hrát typem Barcelony nebo francouzské reprezentace. Není naším cílem dlouho tvořit rozehrávku, obehrávat. Posouvaná není atraktivní, pokud ji nepředvádí ty absolutně nejkvalitnější týmy,“ je přesvědčen Vítězslav Hejret.



Ten u mužstva zůstane minimálně do konce sezony. Potom se uvidí. „Po jarní části dojde k celkovému vyhodnocení. Chci teď hlavně zamezit jakýmkoliv spekulacím. Nyní nevedeme žádná jednání s žádným trenérem,“ zdůrazňuje výkonný ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník, který také předestřel hlavní cíle pro druhý poločas sezony. „Co nejrychleji se budeme snažit získat adekvátní počet bodů, abychom se dostali do klidného středu tabulky a mohli trápit největší hráče v naší lize, to znamená Brno, České Budějovice a další aspiranty na postup. Zachytit začátek jarní části bude klíčové,“ ví dobře Provazník.



Jenže, los právě v úvodu jara není k horníkům příliš přívětivý. „V neděli začínáme v Hradci Králové (14.30 hodin), následně přivítáme herně silný Varnsdorf a poté hrajeme v Jihlavě. První tři jarní kola jsou tedy skutečně velmi těžká,“ uvědomuje si výkonný ředitel.



To kapitán hornického celku Petr Glaser zůstává v klidu. „Hradec asi bude favoritem, ale ve druhé lize může každý porazit každého. A to říkám proto, že ve druhé lize už mám něco odkopáno. Nejedeme tam jen tak, chceme přivézt tři body.“