„Konečný výsledek 0:0 je podle mě celkově zasloužený, i když tu největší šanci měly Pardubice. Domácí hrají kombinační fotbal a dokážou se prosadit v koncovce. Na to jsme se připravovali. Dá se říct, že šedesát minut jsme se drželi, s příchodem Černého se hra Pardubic zlepšila. Až když přišel na hřiště Glaser, tak jsme zase dokázali udržet míč ve hře. Šanci měl Voleský, pak se Novák protáhl podél lajny. Jenže nedáváme žádné góly. S výsledkem musíme být sportovně spokojeni,“ uvedl trenér Sokolova Vítězslav Hejret.

Kouč Pardubic Jiří Krejčí viděl zápas podobně. „Myslím, že výsledek je spravedlivý. V závěru jsme měli šanci, to se dalo trefit, ale v kontextu celého utkání by to bylo pro soupeře kruté. Nevyšel nám vůbec první poločas. Sokolov se na nás připravil a nechtěl, abychom se dostávali do kombinace. Zdálo se mi, že nám chybí pohyb. Soupeř byl blízko, z toho vznikaly souboje. Snažili jsme se s tím něco udělat, dvakrát jsme vystřídali. Potom se hra trochu zlepšila, dostávali jsme se do koncovky, ale stejně to nevedlo ke kýženému gólu. Sokolov to zvládl velmi dobře takticky. Neprosadili jsme se, musíme bod brát,“ hodnotil zápas domácí lodivod.

FK Pardubice – FK Baník Sokolov 0:0 (0:0)

Rozhodčí: Dubravský – Antoníček, Dohnálek. ŽK: 67. Ševčík, 73. Hlavatý, 79. Voleský. Diváci: 622. Pardubice: Letáček – Prosek, Šejvl, Piroch, Toml – Jeřábek – Mužík (46. Lee), Solil, Tischler (60. P. Černý), A. Fousek – Petráň. Sokolov: Dvořák I. – Mejdr, Stropek, Ševčík, Jakub Dvořák II. – Ruml (70. Glaser), Hlavatý, Machek, Kosak – Beránek (46. Novák), Vávra (62. Voleský).