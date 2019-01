Plzeň – Netradiční formát utkání na 4x 30 minut. Bezbranková první půlhodina. Vyrovnaný stav po druhé, nakonec vysoká výhra zkušeného prvoligového celku.

To bylo první přípravné utkání fotbalistů Baníku Sokolov na půdě Viktorie Plzeň.

„Prvních šedesát minut bylo z naší strany vynikajících. Nastoupili jsme ve vyzkoušené sestavě a také Viktorka postavila zkušenější sestavu,“ poukázal trenér hornického celku Vítězslav Hejret.

Poločasový stav 1:1 dlouho nevydržel. Skóre se před pěti stovkami diváků zastavilo až na stavu 7:2. „Ve druhých šedesáti minutách jsme dali velký prostor dalším hráčům, ať už to byli odchovanci z dorostu nebo hráči na zkoušce. Rychle jsme inkasovali tři branky za sebou a utkání se pak už jen dohrávalo, a to jak z naší strany, tak i té plzeňské. Z mého pohledu to v závěru postrádalo smysl, formát na klasických devadesát minut by byl užitečnější,“ zakončil Hejret hodnocení.

FC Viktoria Plzeň – FK Baník Sokolov 7:2.

Poločas: 1:1. Branky: 35. Pačinda, 61. Procházka, 65. Šulc, 69. Kepl, 78. Kepl, 114. Procházka, 119. Beauguel, – 46. J. Dvořák II, 82. Glaser z PK, ŽK: Bucha (Plzeň). Rozhodčí: Houdek – Langmajer, Pixa. Diváci: 500.

Plzeň – 1. poločas: Hruška – Petržela, Pernica, Hubník, Limberský – Kayamba, Hrošovský, Hořava, Pačinda – Chorý, Bakoš.

2. poločas: Sváček – Havel, Hejda, Piroch, Kovařík – Šulc, Procházka, Bucha, Čermák – Beauguel, Kepl.

Sokolov: Belaň (61. J. Dvořák I.) – Mejdr (91. Hackl), O. Ševčík (61.-91. Sýkora), Stropek (61. Mišůn), J. Dvořák II. (61. Beránek) – Machek (61. A. Ševčík), Hlavatý (66. Machek, 91. Liener) – Štípek (61. Bojda), Glase (31.-61. Liener), Kosak (61. Vávra) – Voleský (61. Vorobjev, 105. Fišer).