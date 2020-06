V domácím utkání proti Vyšehradu v 50. minutě opouštěl hřiště s bolestivou grimasou po zásahu soupeře. Ve Vlašimi byl opět k dispozici, nastoupil v základní sestavě Baníku. Krátce po začátku druhého poločasu na něm znovu ulpěly zraky aktérů duelu. Tentokrát v mnohem příznivější situaci, alespoň pro hosty. Ve 49. minutě totiž srovnal skóre utkání 19. kola Fortuna:národní ligy na 1:1.

Ke gólu si sokolovský Ondřej Ruml doslova doběhl. „Běžel jsem asi od půlky, Bidji (Manzia) se tam dobře obtočil kolem hráče, dal mi to dobře přes obránce. Prvním dotekem jsem se dostal za něj. Potom jsem si to vrátil na pravou nohu,“ popisuje Ondřej Ruml gólovou situaci.

Nakonec z toho byla krásná střela do šibenice. „Chtěl jsem to trošku výš, ale že to dopadne takhle, jsem vůbec nečekal,“ smál se po utkání.

První poločas ale patřil domácí Vlašimi. „Do zápasu jsme nevstoupili, jak jsme si představovali. Domácí na nás vlétli. I když jsme tam měli dobré pasáže, kdy jsme se přes ně dostávali, tak Vlašim věděla, jak na nás. Dávali jenom balony za naši obranu a my jsme na to nedokázali zareagovat,“ líčí Ruml.

Do druhé půle nastupovali hráči Sokolova s jednobrankovým mankem. Horníci ale po přestávce předvedli mnohem povedenější výkon. „Moc jsme toho neměnili. Řekli jsme si ale, že teď na ně vlétneme my, že jim tři body nenecháme, že se o to ještě porveme,“ prozrazuje autor vyrovnávací branky.