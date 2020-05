Dnes bylo oficiálně potvrzeno, že fotbalový Baník Sokolov bez ohledu na sportovní výsledek zamíří do nižší soutěže. "A tým již nebude od příští soutěžního ročníku působit ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Namísto toho budeme podávat přihlášku do České fotbalové ligy. Ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži budeme hájit žluto-zelené barvy převážně s hráči, kteří jsou odchovanci klubu, prošli klubovým systémem výchovy a mají vztah ke klubu a regionu," uvedl v prohlášení výkonný ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník.

Ke kroku došlo v návaznosti na ukončení podpory ze strany majitele klubu společnosti Sokolovská uhelná a.s. K tomu došlo po čtrnácti letech. K 30.6.2020 tak bude také ukončena aktivní činnost společnosti FK Baník Sokolov, a.s. "Jmenovanou společnost nahradí nově založená společnost, a to FK Baník Sokolov 1948, s.r.o., pod kterou bude fungovat mužský fotbal v Sokolově," vysvětlit Provazník.

Mládežnický fotbal by němel být odchodem hornického klubu z druhé ligy ohrožen. "Náš klub bude pro nadcházející fotbalovou sezonu 2020/2021 disponovat jako jediný v Karlovarském kraji statusem Sportovního centra mládeže (SCM). Budeme působit se čtyřmi týmy dorostu, čtyřmi týmy žáků a šesti týmy přípravek. Naším cílem je udržet nastavený současný systém výchovy hráčů se všemi příslušnými standardy," předeslal výkonný ředitel FK Baník Sokolov.