S předposlední Chrudimí Baník začal dobře. „Dvacet minut jsme hráli, co jsme chtěli,“ poukázal kouč Sokolova.

Domácí si vypracovali i několik příležitostí ke skórování. Proměnit se ale žádnou nepodařilo. „U dvou tří střel to byla pouze otázka sportovního štěstí. Nemáme takovou absolutní kvalitu, ale stejně nějaké štěstí mohlo být,“ litoval Vítězslav Hejret.

Daleko lépe si v zakončení počínali hosté. „Pak přišla situace, která musí přijít, protože těžko odehrajete zápas bez šance soupeře. Nejdříve to byla ta dvojšance, pak přišel brejk, který soupeř vyřešil,“ přibližuje trenér Baníku.

Od 37. minuty tak Chrudim vedla.

A druhý poločas? „Vytvořili jsme si nejen územní převahu, ale i herní. Byl tam i tlak, který měl kvalitu, ale bylo to bez efektivity,“ popisuje Vítězslav Hejret.

Prakticky se tak opakoval scénář z předešlých duelů. „Projevilo se to, co v minulých zápasech. I v Jihlavě jsme byli 25 minut jednoznačně lepší, ale šance z hranice šestnáctky, ze vzdálenosti pokutového kopu my prostě nedáme. A momentálně ani ze standardky,“ poukazuje trenér Sokolova.

Ten se snažil o zvrat změnou rozestavení. „Střed jsme ještě více posílili. Chtěli jsme hrát ze stran centry, to vše fungovalo a plnili jsme to,“ líčí Vítězslav Hejret. Jenže opět bez efektivního zakončení. „V závěru je to znovu o sportovním štěstí, ale také o typologii hráčů, kteří do toho do poslední chvíle jdou a věří, že dají ten gól. My ho nedali a takovéto zápasy jsou utkání na remízu. Taková druhá liga je a je to běžný zápas. Bohužel takto utkání neskončilo,“ přidává kouč hornického celku.

V dalším kole čeká Sokolov vystoupení na půdě posledního Žižkova. „Ze čtyř zápasů máme nula bodů, ve třech zápasech jsme nevstřelili gól a teď bude na nás, abychom ne nějakým formálním prohlášením, ale praktickou činností v tréninku a výkony v zápase třeba tři utkání v řadě zvítězili,“ říká na závěr Vítězslav Hejret.