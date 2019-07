Nyní u týmu působí třetí týden, a tak je načase dát novému trenérovi prostor zhodnotit dosavadní práci v přípravě na start F:NL.

Trenére, jak zatím probíhá vaše seznamování se s mužstvem?

V první řadě bych chtěl říct, že jsem nepřišel dělat radikální změny a řezy v týmu. Na druhou stranu mám však rád kluky, kteří chtějí něco dokázat a kteří poctivě pracují. Nastavil jsem jim svůj režim a zatím jsem nadmíru spokojený s tím, jak pracují a jak snášejí moje tréninkové dávky (usměje se). Co se poznávání týmu týče, znal jsem ho pouze zvenčí, když jsem mapoval Sokolov po herní stránce jako trenér jiného mužstva. Hrozně důležité ale je, jak se hráči chovají, jaké mají povahy a co všechno chtějí obětovat pro úspěch celého týmu. Podle mě jsou dvě základní věci – dobrý charakter a fotbalová stránka každého hráče. Fotbal je kolektivní hra, smíchávají se různé povahy, a proto vždycky dbám, aby jeden druhému pomáhal. Jedině tak můžeme docílit dobrého výsledku. Po lidské stránce zatím hráče poznávám.

Jak zatím vypadá spolupráce s ostatními členy realizačního týmu?

S Davidem Vaněčkem jsem se neznal, teprve ho také poznávám. Je to svědomitý, pracovitý kluk, která má trenérský život před sebou. Hodně se bavíme, předává mi hodně informací a já po něm zase chci můj styl práce, to se pro změnu učí on. Spolupráce celého realizačního týmu je suprová, jsem spokojený a doufám, že nám to dlouho vydrží. Znám se z dřívější doby pouze se Standou Vahalou, potkali jsme se v Bohemce. Já byl trenér juniorky, on působil u áčka.

Baník jste vedl ve dvou zápasech, proti prvoligovým týmům Teplic a Mladé Boleslavi…

Na úvod je nutné říct, že jsme v jiné fázi přípravy než týmy v první lize. Přišel jsem k týmu na soustředění ve Františkových Lázních, kde jsme měli kondiční blok a třífázové tréninky každý den. Hráči byli unavení, hrozně moc toho napracovali. To se projevilo v zápase s Teplicemi, navíc celý týden bylo obrovské vedro. Proto před nimi smekám. Paradoxně jsme prvních dvacet pětadvacet minut Teplice přehrávali. Nicméně se projevila hráčská kvalita, zápas se rozhodoval v šestnáctce a tam Teplice proměnily pět z devíti šancí. My se dostali k vápnu a dál nic, byli jsme bezzubí. Rozhodla produktivita, my jsme soupeři nebezpeční nebyli. Ale na výsledek vůbec nekoukám.

Proti Mladé Boleslavi jsme šli z jiné zátěže, už jsme do tréninku nasadili více herních věcí. Boleslav je kvalitnější tým než Teplice, přesto jsme s nimi drželi krok. Branku jsme dostali v 45. minutě po individuální chybě, ve druhé půli dali také zasloužený gól. Jsou někde jinde než my, i tak jsme však sehráli velice dobré utkání. Byli jsme navíc i nebezpeční, ohrozili jsme branku soupeře. Kluky jsem pochválil, působili jsme daleko kompaktnějším dojmem a neudělali jsme Baníku ostudu. Oni protočili osmnáct hráčů, my dvanáct a dva dorostence.

Nyní vás čeká generálka s Domažlicemi, s jakým cílem do ní půjdete?

Nepoužívám termín generálka, každý zápas vnímám stejně, a je to tedy pro mě další z přípravných zápasů. Sleduji hráče po celý týden, nevycházím pouze z jejich výkonu během utkání. Potřebuji po nich, aby pracovali každý den na sto procent, aby dokázali, že si zaslouží hrát. Nemám oblíbenou jedenáctku, klidně dám šanci mladším hráčům. Zatím máme šestnáct hráčů do pole a dva brankáře a hrozně moc si přeji, abychom měli ještě další dva hráče do pole. S vedením hodně pracujeme, abychom kádr ještě zkvalitnili. Razím heslo, že ti, co přijdou, musí být kvalitnější než ti, co odešli.

Naposledy jste působil ve Znojmě, kde jste v květnu skončil. Jste tedy rád, že vaše trenérská pauza nebyla tak dlouhá a opět můžete působit ve druhé lize?

Ve Znojmě jsem se ocitl v nepravý čas na nepravém místě, více se k tomu nechci vracet, koukám se jenom dopředu. Víte, už asi před čtyřmi nebo pěti lety jsem byl se Sokolovem v kontaktu, takže už tehdy jsem si ho mapoval. Jednání bylo nyní seriózní a rychlé. Hned jsme se dohodli a já si toho vážím. Baník hraje dlouhodobě druhou ligu, je to dobrá značka a spoustu hráčů se odsud dostalo do první ligy. Chtěl bych být u toho, abychom tam zase dalšího hráče poslali. Po konci ve Znojmě jsem si odpočinul a teď v Sokolově hodně pracuji, je to hodně nabité a hektické období. Ale začátky jsou všude těžké. Ještě nebyl čas se podívat po městě, zatím si mapuji hráče i klub, to chvíli potrvá. Věřím však, že všechny o své filozofii přesvědčím a budeme úspěšní.