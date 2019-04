Sokolov – Poprvé nastoupil za fotbalový Baník Sokolov v základní sestavě a odvděčil se gólem, který nakonec byl rozhodujícím.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Daniel Novák tak mohl být po utkání s Třincem spokojený. „Nerodilo se to lehce, ale od začátku jsme do toho vstoupili dobře. Pak po gólu jsme začali trochu propadat v presinku a Třinec nás zatlačil. Pomohl nám i Jarda Belaň v bráně, který skvěle zneškodnil střelu z dálky. Do poločasu jsme to tedy přežili,“ říká Daniel Novák k prvnímu poločasu.