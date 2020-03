"Moc vám toho teď neřeknu, nemáme to ještě potvrzeno z vedení, co jsem ale slyšel, tak se zápas hrát nedá," říká na čerstvou zprávu kouč Bohuslav Pilný.

Ten teď bude zkoumat, co se dá v nouzovém stavu dělat. "Pokud to bude omezení do třiceti lidí, tak bysme mohli trénovat. Pokud se to nějak neurychlí, musíme nějak těch třicet dní vyplnit. Pokud to půjde, budeme se připravovat na další zápas, který nám vyjde," přemítá o dalším programu druholigového mužstva.

Baník, stejně jako ostatní, čeká delší pauza."Nikdo s tím samozřejmě zkušenosti nemá, je to ale stejné pro všechny kluby, prodloužíme si zimním přípravu s tím, že jsme sehráli jeden vložený zápas v Brně," zůstává v klidu kouč horníků.

Celou věc přijímá Bohuslav Pilný tak jak je. "Jsou to věci které neovlivníme, jednoznačně nemá cenu se v tom pitvat, situace je, jaké je. Je to vážné. Ve všech směrech to respektujeme. Je to jen sport, v tuhle chvíli musí jít stranou," říká na závěr Bohuslav Pilný.