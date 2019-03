Sokolov totiž inkasoval na půdě druhého celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Vysočiny Jihlava hned po minutě hry. „Rychlá branka ovlivnila zápas z obou stran. Domácím vycházela rotace hráčů, kdy si Šulc nabíhal za nás do volného prostoru a vytvářel domácím další šance,“ popisuje sokolovský kouč.

Prvních dvacet, dvacet pět minut se tak hrálo podle domácí taktovky. „Utkání měla v této fázi Jihlava pod kontrolou a mohla zvýšit své vedení,“ přiznává Vítězslav Hejret.

Druhá polovina prvního poločasu již byla vyrovnanější. „Domácí ubrali, my jsme se mírně zlepšili,“ líčí trenér Baníku.

Po přestávce se role obrátily. „Druhý poločas byl úplně opačný, přestáli jsme sice vyloženou šanci, když tam Zoubele naběhl zleva a přihrál před prázdnou bránu, pak jsme měli ale výraznou herní, morální, soubojovou převahu. V podstatě na jakoukoliv činnost jsme se podívali, tak jsme domácí převyšovali, vytvářeli jsme si šance. Ty jsme ale neproměnili,“ lituje Vítězslav Hejret.

No, neproměnili. V 80. minutě Vávra pálil do břevna a od něj se míč odrazil někam k brankové čáře, možná za ni. Domácí se navíc utěšovali, že sokolovský hráč stál v ofsajdu. „Pokud jsme ho dali, ale máme na kontě vstřelených gólů pořád nulu, tak je to pro nás hodně frustrující a není snadné se s tím vyrovnat,“ řekl ke sporné situaci kouč hornického celku.

Vyrovnání nepřinesl ani hektický závěr. „Měli jsme i další příležitosti. Úplně v závěru utkání, jak jednou vtipně popsal pan Škorpil, to byl již desetiminutový chaos ze všech stran. Domácí měli brejky, my jsme měli další a další šance, ale nedotáhli jsme je do konce,“ krčil rameny Vítězslav Hejret, který považuje vzhledem k vývoji utkání porážku za neúspěch. „Góly jsme dát mohli a měli, a dokonce si myslím, že jsme ho dali. Nakonec, i když to zní možná příliš sebevědomě, je to pro nás ztráta, v Jihlavě jsme měli získat alespoň bod,“ uzavřel ohlédnutí za zápasem.