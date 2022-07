Tím dosáhli nejen na mistrovský titul, ale také postup do krajské I. A třídy. Navíc baníkovci nastříleli soupeřům úctyhodných 220 branek, když osmačtyřicet jich měl na svědomí pětadvacetiletý útočník Martin Fojtík.

Ten ovládl tabulku střelců, a urval tak korunku pro nejlepšího střelce soutěže. Jak hodnotil uplynulou famózní sezonu v podání záložního týmu baníkovců, co říká na svůj střelecký počin a co prozradil o své fotbalové budoucnosti? To si přečtěte v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Martine, vzhledem k postavení po podzimní části a také kvalitě kádru, kterým rezerva Sokolova disponovala, byl jednoznačným cílem postup, což se povedlo, určitě tak panovala po sezoně spokojenost?

Kvalita kádru byla i bez posil z áčka velmi kvalitní, cíl byl celou sezonu jasný, a to postup, který se povedl. Atmosféra byla vynikající, až někdy odlehčená našimi výbornými výkony po celou sezonu.

Zejména pak skvělá bilance čtyřiadvaceti výher a dvou nerozhodných výsledků vás rozhodně musela potěšit?

Myslím si, že i za všechny kluky z týmu můžu říct, že jsme byli spokojeni s výsledky, remíza v Lipové se brala, byl to vyrovnaný zápas, ale remíza v Bukovanech nestojí ani za řeč, tam byl ostudný výkon ode všech.

Prakticky jste neměli v soutěži konkurenci, jak bylo těžké udržet koncentraci a motivaci?

Do každého zápasu nás skvěle připravil řečí a motivací nejlepší trenér Milan Pari, takže jsme šli do každého zápasu s přesvědčením vyhrávat a to se dařilo hlavně na jaře, kdy jsme si s radostí vždy zastříleli.

Navíc když jste několikrát slavili dvouciferné výhry, které byly k soupeřům někdy až kruté?

Kruté to bylo, asi si neumím představit hrát za protější tým, ale určitě jsme nebyli prvním a posledním týmem, co v takové soutěži byl odskočený.

Trnem v oku pak byly ostatním týmům především posily třetiligového A-týmu, jak jste to vnímal vy?

S hráči áčka jsme se znali všichni perfektně, když mně s nimi pomohla především příprava. Potom jsme se na hřišti nemuseli hledat a každý věděl, kde kdo stojí, kam mu nahrát a kam poběží, bylo to o to jednodušší. Nejvíce mě překvapilo, že sami hráči měli zájem nám pomoct, a nejen z áčka, ale také z dorostu.

Martin Fojtík, útočník FK Baník Sokolov.Zdroj: Archiv Martina Fojtíka

Ale nebylo to jen o posilách z A-týmu, kostru týmu tvořili zkušení fotbalisté…

S tím souhlasím, naši zkušení hráči, kteří hrají fotbal desítky let, projevovali a hráli každý zápas zkušeně, viz Kopr (pozn. red. Petr Kopřiva) nebo Vlasta Hendrych, a také musím zdvihnout klobouček panu Romanu Heřmanovi, který nastoupil v 50 letech a hrál s velkou chutí a jeho věk na hřišti nebyl znát.

Postupový cíl jste naplnili, když jste jako jediný tým projeli soutěž bez prohry, jaké byly oslavy?

Oslavy byly hned po posledním zápase na hřišti Chyše. Poté jsme se přesunuli do Sokolova ke Kopačce, kde jsme s chutí slavili.

Vy jste navíc zaznamenal během sezony úctyhodných 48 branek, když vám na záda řádně dýchal parťák z útočné linie Baníku Jiří Mlika, který zatížil konta soupeřů pro změnu 42 brankami…

48 je zajímavé číslo, ale mohlo být vyšší. I kluci v týmu věděli, že jich mohlo být o dost více, kdybych v nějakých situacích byl šikovnější (úsměv). Jirka Mlika mi dýchal na záda a trošku mě donutil se ke konci sezony tlačit víc do zakončení, a tím mi i prakticky pomohl.

Teď před sebou máte další velkou výzvu, kterou krajská I. A třída zcela jistě bude, a vás v ní opět pasují do role favorita. Co tedy od soutěže očekáváte a jak náročná bude?

Mě se ta výzva už týkat nebude, do Baníku Sokolov jsem se vracel rád, protože jsem i něco slíbil, a to jsem splnil, člověku, který mě k fotbalu přivedl, ale který už mi fandí a drží palce seshora. Moje nová cesta nebo spíš staronová bude v Německu, kam jsem přestoupil s Romanem Heřmanem mladším hned po sezoně. Jinak si myslím, že Baník bude mít zcela jistě ambice do krajského přeboru, určitě mu budu fandit a podporovat ho, ale už jako fanda Baníku.