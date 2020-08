Jenže všichni mají na paměti jarní přerušení a následně předčasné ukončení soutěží kvůli pandemii koronaviru, a tak nastává otázka, odehraje se celá podzimní část, nebo přijde na program přerušení, či dokonce další předčasné ukončení soutěží?

To ukáže až čas. Jedno je však jasné, největším strašákem je covid-19, který stále dává o sobě řádně vědět, a kluby z Karlovarského kraje tak budou muset opět přijmout bezpečnostní a hygienická opatření v rámci tréninků či mistrovských zápasů.

A to se může promítnout i do klubové kasy, zejména pak ze vstupného, pokud přijdou na program omezení v počtu diváků na stadionu v rámci mistrovských utkání. Jedno je však jasné, napříč Karlovarským krajem odstartuje nová fotbalová etapa. Jestli bude nakonec úspěšná, to ukáže až čas, bude však pod dohledem nepřítele, covidu-19.

Co se týče krajského přeboru, tak ten doznal jen jedné změny, odstoupivší Horní Slavkov, který se sice v soutěži zachránil, zamířil do okresního přeboru, a v krajském přeboru ho tak nahradí vítěz krajské I. A třídy Baník Vintířov, který zcela jistě bude pod taktovkou trenéra Luboše Váši patřit k černým koňům soutěže.

Fotbalově promluvit do bojů o nejvyšší příčky bude chtít i vítěz uplynulého ročníku Královské Poříčí, které během letní přestávky posílilo za dohledu trenéra Štěpána Dubaje svůj tým. Očekávat se dá i atak dalších týmů, ať už Františkových Lázní, Nového Sedla, Nejdku či mladíků v trikotu rezervy karlovarské Slavie.