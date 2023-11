ANKETA: Zvolte nejlepšího hráče podzimní části krajského přeboru mužů

Trávníky napříč krajem osiřely, protože fotbalistům začala zimní přestávka. Vraťte se ale ještě s námi do podzimní části sezony a hlasuje v anketě o nejlepšího hráče krajského přeboru mužů Karlovarského kraje. Sportovní redakce vybrala jedenáct fotbalistů, kteří je na podzim nejvíc zaujali. Toho nejlepšího ale zvolíte vy v anketě. Hlasovat můžete do soboty 25. listopadu do 12.00 hodin. Nejlepší hráč se může těšit nejen na vítěznou trofej, ale také tradiční rozhovor. Pro svého favorita můžete hlasovat každých pět minut.

Slavia Karlovy Vary B - Ostrov B 2:0 (0:0). | Video: Daniel Seifert