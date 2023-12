Nejlepší hráč podzimní části krajského přeboru je již znám. Stal se jim v hlasování čtenářů Deníku mladíček mariánskolázeňské rezervy Adam Bártl. Toho doplnil v krajské skládance nejlepší hráč krajské I. A třídy Martin Hladký, který hájí barvy žlutického Sokola. Teď mohou zvolit fanoušci nejlepšího hráče podzimní části krajské I. B třídy. Sportovní redakce vybrala ze čtrnácti týmů soutěže jedenáct fotbalistů, kteří ji na podzim nejvíc zaujali. Toho nejlepšího ale zvolíte vy v anketě. Ta odstartuje v pondělí 4. prosince ve 12.00 hodin a ukončena bude v neděli 10. prosince ve 12.00 hodin. Vítěz se opět může těšit na vítěznou trofej a také tradiční rozhovor. Tradičně můžete pro svého favorita hlasovat každých pět minut.

Nominace Deníku

Jiří Prágr (TJ Spartak Horní Slavkov) – Po návratu do své domoviny z karlovarské Slavie zaujal v dresu nováčka místo lídra. To se odrazilo také do utkání, když byl nejvytíženějším hráčem Spartaku. Dařilo se mu i střelecky, když byl s jedenácti zásahy nejlepším střelcem svého týmu.

Miroslav Dobeš (Tatran Tři Sekery) – V dresu nováčka patřil ke klíčovým hráčům, když naskočil do všech třinácti podzimních bitev. Třiadvacetiletý šplímachr o sobě dal vědět i střelecky, když se stal se šestnácti vstřelenými brankami nejlepším kanonýrem soutěže.

Jan Bílek (TJ Sokol Teplá) – Urostlý středopolař prokázal po letním návratu z Německa během podzimní části své kvality, kdy dotáhl tepelský výběr svými góly až na třetí příčku. Na hrací ploše strávil v podzimních bitvách 1 174 minut, během kterých nastřílel soupeřům jedenáct branek.

David Heřman (FK Nová Role) – Během podzimu sice nebojácný útočník naskočil jen do jedenácti utkání, ale během nich dokázal vsítit čtrnáct branek, čímž se tak umístil na třetím místě v tabulce kanonýrů.

Lukáš Bátovský (TJ Sokol Dolní Žandov) – V podzimní části se zařadil jedenatřicetiletý forvard mezi tahouny týmu. Nastoupil do všech třinácti bitev, ve kterých dvanáctkrát skóroval.

Nicolas Tůma (TJ Sokol Lipová) – Po letním návratu do velmi známého prostředí z Královského Poříčí řádně pookřál a nabral na fotbalové chuti. Fanoušky bavil nejen svými kousky, ale i gólově, když ve třinácti duelech zaznamenal jedenáct branek.

Patryk Abeldinov (TJ Baník Královské Poříčí B) – Na podzim patřil k nejvytíženějším hráčům svého týmu, když odehrál jedenáct utkání k tomu přidal jednu vstřelenou branku.

Amir Babič (TJ Jiskra Březová) – Šestatřicetiletý player jako jediný nastoupil do všech třinácti utkání, ve kterých dokázal nastřílet šest branek, čímž se stal nejlepším kanonýrem Jiskry.

Vít Pfortner (TJ Jiskra Plesná) – Dvacetiletý šikula rozdával radost nejen svým spoluhráčům, ale také fanouškům. Ve dvanácti zápasech se zapsal záložník Plesné také pětkrát do střelecké listiny.

Marek Matoušek (TJ Vojkovice) – Fotbalový univerzál, který během podzimu vystřídal hned několik postů, patřil k lídrům týmu z Poohří. Navíc kapitán Vojkovic nasázel během podzimu ve třinácti duelech dvanáct branek.

Radek Havel (TJ Slavoj Kynšperk) – V sedmnácti letech se zapracoval do základní sestavy Slavoje. Nastoupil do všech třinácti utkání, během kterých strávil na hřišti úctyhodných 1 172 minut a také se třikrát zapsal do kolonky střelců.