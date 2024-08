„Proto jsme rádi, že jsme derby zvládli, navíc jsme potěšili naše fanoušky vysokou výhrou,“ pochvaloval si Němec. V dresu Buldoků se blýskl na úvod hattrickem Pavel Maňák. „Určitě to nebude jeho poslední hattrick, dal krásné branky,“ chválil kapitán Dvorů svého parťáka.

Další demolice se odehrála ve Františkových Lázních, které z pozice nováčka hostily v derby rezervu mariánskolázeňské Viktorie. Kohouti však duel přetavili v jednoznačnou záležitost, když derby dotáhli do výhry 9:0, když hattrickem k výhře přispěl útočný hrot Václav Šiman.

Do podzimní části vstoupila vítězně také rezerva Sokolova, která z pozice nováčka hostila v bitvě divizních rezerv Ostrov, nad kterým nakonec dosáhla na výhru 3:1. Dařilo se také chebské Hvězdě, taktéž novicovi v soutěži. Na úvod zamířila Hvězda do Královského Poříčí, kde nakonec urvala výhru 3:2, když od 54. minuty po vyloučení Radka Bečváře musela dohrávat o deseti hráčích, ale ani to Cheb nezastavilo v cestě za výhrou. Vítězně zahájila první část krajského přeboru rezerva karlovarské Slavie, tedy úřadujícího mistra soutěže. Na umělce v Drahovicích zlomili sešívaní Lomnici až po změně stran, když nakonec urvali výhru 3:1.

Naopak velké zklamání zavládlo po úvodním vystoupení v táboře chodovského Spartaku, který se představil na půdě Trstěnice, kde překvapivě musel skousnout prohru 1:4. „Na první mistrovské utkání jsme přijeli plní očekávání. Bohužel, nejspíš přemíra snahy a povinnost prodat to, co jsme natrénovali, nám svázaly nohy. K tomu přidáme kvalitu a chuť hrát domácího týmu a o výsledku bylo jasno. My jsme se trápili celý zápas s přesností a důrazem domácích. Domácí toho dokázali využít a uštědřili nám vysokou porážku. My se z toho musíme oklepat a řádně se připravit na další utkání. Letošní přebor bude daleko kvalitnější, což už nastínily první výsledky,“ řekl k porážce chodovský kouč Jiří Frána.

Výsledky, 13. kolo:

Slavia Karlovy Vary B – Lomnice 3:1 (0:0). Branky: 53. a 81. Serhii Rebrysh, 60. Marián Geňo – 57. Lukáš Novák (PK). Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 0:2. Diváci: 60.

Královské Poříčí – Hvězda Cheb 2:3 (0:2). Branky: 61. Viktor Marek (PK), 84. Jan Blahůt – 5. Jakub Kopecký, 31. Ondřej Sýkora, 71. Pavel Hudeček. Rozhodčí: Grůza. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (54. Radek Bečvář). Diváci: 150.

Sokolov B – Ostrov B 3:1 (2:0). Branky: 19. a 29. John Alozie, 57. Jan Schulz – 52. Martin Kodajek. Rozhodčí: Hoch. ŽK: 1:4. Diváci: 80.

Buldoci Karlovy Vary – Lokomotiva Karlovy Vary 10:1 (5:1). Branky: 3. , 19. a 46. Pavel Maňák, 11. a 33. Dalin Schönwälder, 27. Ladislav Mestl, 62. a 64. Zdeněk Mudra, 83. Filip Němec, 89. Martin Dušek (PK) – 17. František Jílek. Rozhodčí: Šmat. Bez karet. Diváci: 99.

Františkovy Lázně – Mariánské Lázně B 9:0 (5:0). Branky: 10. a 55. Jindřich Eisenreich (druhá z PK), 14. a 16. Václav Altman (první z PK), 21. Radek Fiala, 30., 70. a 85. Václav Šiman, 90. Volodymyr Mamaiev. Rozhodčí: Hányš. ŽK: 3:1. Diváci: 222.

Trstěnice – Chodov 4:1 (2:0). Branky: 36. Martin Štrupl, 39. Jakub Dvořák, 57. Václav Kovář, 64. Pavel Hraško – 51.Zdeněk Rechtorík. Rozhodčí: Jati. ŽK: 0:2. Diváci: 70.