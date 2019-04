Hned v úvodním jarním kole se obavy potvrdily, když Spartak dostal pořádnou gólovou facku od Františkových Lázní, kde prohrál vysoko 0:8.

„Věděl jsem, že nás v jarní části nečeká vůbec nic lehkého vzhledem k průběhu zimní přípravy, a moje obavy se potvrdily již v prvním mistrovském utkání, ve kterém jsme předvedli až trapný výkon, za který se musíme s hráči všichni stydět a omluvit se našim fanouškům,“ vracel se zpět k neúspěšnému vstupu do jarní části přeboru trenér Horního Slavkova Martin Bulíček.

Úvodní facka však spartakovce řádně probrala. Ve druhém kole druhé poloviny soutěže totiž dosáhli na důležitou výhru 5:2 nad Královským Poříčím. Pro Spartak to tak byly hodně důležité tři body. „Pro nás to byl zápas jara. Kluky musím pochválit, již před zápasem jsem tušil a cítil, že v kabině všichni chtějí udělat pro úspěch maximum, a to potvrdili i na hřišti. O našem vítězství nerozhodl ani tak fotbalový um, ale spíše pověstné srdíčko, kdy hráči bojovali o úspěch do devadesáté minuty a vítězství jsme chtěli více než soupeř,“ narážel na cenný skalp Královského Poříčí Bulíček.

Třetí jarní duel nasměroval fotbalisty Horního Slavkova na půdu Citic, kde nakonec Horní Slavkov dokázal uzmout další tři body po výhře 3:2. „Mým přáním bylo odvézt si z tohoto zápasu bod, protože vím, jak těžko se body z Citic vozí vzhledem k jejich specifickému hřišti a také stylu hry,“ vracel se k předzápasovému přání Bulíček.

Jenže Citice během úvodních 7 minut dvakrát brankově udeřily, a se Spartakem to vypadalo bledě. „Musím se přiznat, že se mi hlavou honily černé myšlenky, a vzpomněl jsem si na úvodní debakl,“ přiblížil své pocity Bulíček. Do konce prvního poločasu však Horní Slavkov vyrovnal a po změně stran vstřelil rozhodující branku. „Naštěstí se nám povedlo do poločasu vyrovnat, protože jsme domácí k ničemu nepustili. Druhý poločas jsme odehráli velice dobře a podařilo se nám vstřelit i třetí branku. Citice se sice snažily o vyrovnání, ale kluci odehráli závěr zápasu fantasticky a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Pro nás to byla strašně cenná výhra,“ oddechl si trenér Horního Slavkova. Před sebou mají jeho svěřenci druhé domácí jarní vystoupení, ve kterém budou hostit nejdecký FK. „Bude se hrát o sedmou příčku, jelikož máme stejně bojů jako Nejdek,“ připomněl Bulíček.

„Čeká nás hodně kvalitní soupeř, kterému se uzdravili klíčoví hráči v čele s exligistou Tomášem Pilařem, a i když jsme na podzim zvítězili v Nejdku 4:1, bude to úplně jiný zápas,“ vypočítával Bulíček. Spoléhat tak budou spartakovci na přízeň svých fanoušků. „Chtěl bych pozvat naše fanoušky, ať dorazí v co největším počtu, jelikož je budeme potřebovat a pro nás jsou dvanáctým hráčem. My s hráči uděláme maximum, abychom získali další tři body. Klukům i nadále věřím, že o další tříbodový zisk zabojují jako v předešlých dvou zápasech a výhra zůstane ve Slavkově, i když, jak už jsem řekl, čeká nás dle mého hodně kvalitní soupeř,“ dodal k zajímavému duelu, který se odehraje v Horním Slavkově v sobotu 13. dubna v 10.30 hodin.