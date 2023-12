V nadsázce by se dalo říct, že rezerva karlovarské Slavie vypálila všem rybník. Omladina poskládaná kolem trenéra Martina Bulíčka totiž dosáhla v podzimní části krajského přeboru až na vrchol. „Na tabulku se hezky kouká,“ říká s úsměvem zkušený karlovarský lodivod. „Získali jsme jedenatřicet z devětatřiceti bodů, což si myslím, že je super výsledek,“ neskrýval radost z titulu podzimního mistra, který rezerva Slavie ukořistila.

Sešívaní si první část krajského přeboru užívali, ale vše nebylo zalité sluncem. „Byly i zápasy, ve kterých jsme nehráli vůbec dobře. Vesměs nás podrželi gólmani nebo naši soupeři, kteří neproměňovali své šance, čímž jsme bohudík tyto zápasy dokázali přetavit v tříbodový zisk,“ upozorňoval Bulíček, že se několikrát během podzimu k jeho výběru obrátila štěstěna přívětivou tváří. O to víc, si úspěchu mezi krajskou smetánkou v Drahovicích, kde má Slavia rozbalen fotbalový stan, váží.

„Velkou radost mám z toho, že se nám postupně podařilo dát šanci hrát dospělý fotbal i klukům z U17 i když prvních pět šest kol jsme mužstvo dávali dohromady maximálně ve dvanácti, třinácti hráčích, což bylo způsobeno úzkým kádrem třetiligového A-týmu na začátku podzimní části ČFL,“ pochvaloval si Bulíček začlenění mladých pušek do týmu. A právě mladíci v dresu sešívaných prokázali i proti zkušenějším hráčům či soupeřům své kvality.

„Soutěž má určitou kvalitu, hrají v ní hráči, kteří mají hodně zkušeností i z jiných soutěží, proto si myslím, že to jsou pro naše mladíky super zápasy a velká škola, která je může posunout výš, protože stále vidím, a je to v některých fázích našich utkání i vidět, že je velký rozdíl mezi dorosteneckým a mužským fotbalem,“ uznával Bulíček, že jeho tým stále čeká mnoho práce.

„Klukům jsem pořád připomínal, že se nikdo neporazí sám a pokud se nevyrovnáme v soubojovém chování, tak budeme bití a body dělat nebudeme,“ vysvětloval kouč Varů. Navíc se musela slávistická omladina vypořádat s nálepkou ´dětského týmu´.

„Hodně týmů nás chtělo porazit, nejednou zazněla věta, že to jsou děti a my je porazíme jenom důrazem a bojovností. My jsme samozřejmě hodně bodů udělali fyzickou kondicí, a bylo by špatně, kdyby to tak nebylo, snad se na mě nebude nikdo zlobit, když řeknu, že možná B-týmy jsou na hřišti čtyřikrát týdně na tréninku jako my, ať s dorostem nebo A-týmem,“ poukazoval Bulíček, že hráči nemají nic zadarmo, a hned přidával: „To se muselo být někde znát, proto jsme některé zápasy dokázali otočit ve druhé půli.“

Navíc se rezerva Slavie mohla pochlubit nejúdernější ofenzivní silou, když soupeřům nasázela během třinácti utkání úctyhodných sedmapadesát branek. Slávisté také těžili ze zkušenosti ostřílených harcovníků, když hlavní podíl na úspěchu měl nestárnoucí univerzál Marina Geňo, který byl se třinácti vstřelenými góly třetím nejlepším kanonýrem podzimní části.

„Důležité je mít na hřišti i zkušenost , takže zmíním jedno jméno a to je Geňas (pozn. red. Marian Geňo). Neříkám to vůbec proto, že jsme parťáci u áčka, ale je to opravdu frajer, který nesnáší prohrávat. Dokáže se pro výhru obětovat na hřišti a hlavně je to střelec od pána boha. Troufnu si říct, že nám jeho rozhodující góly zajistily deset, možná dvanáct bodů,“ chválil si Bulíček gólový apetit jednoho z nejzkušenějších hráčů ve svém výběru.

„Jediné, co mě hodně mrzí je, že se nám v šestém kole vážně zranil Pejsek (ponz. red. Martin Psohlavec), který mi dodnes připomíná, že jsem mu ukončil kariéru. O něm platí to samé, co o Geňasovi, skvělý kluk a když nastoupil jen potvrzoval, že to je mašina na góly a pan střelec,“ litoval Bulíček ztráty další karlovarské legendy.

„Chtěl bych proto poděkovat všem klukům, co se na úspěchu podíleli. Jak už jsem říkal být půlmistrem je skvělá věc, ale i velký závazek do jarní části,“ je si vědom karlovarský kouč.

A kdy zahájí podzimní mistr krajského přeboru zimní přípravu? „To je na tom to hezké, být první i přesto, že spolu přes týden netrénujeme. Sestavu děláme o víkendu, podle toho, až kdo jakou dostane minutáž v áčku či v zápase dorostu, takže kluci načnou přípravu ve svých kategoriích,“ doplnil Bulíček.