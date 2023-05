/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Oficiálně 23. kolo krajského přeboru přineslo o víkendu pouze jedno překvapení, a také jednu kanonádu.

Ostrov po domácí výhře 9:0 nad Lokomotivou uspěl i v Nové Roli, kde vyhrál 5:0. | Foto: Daniel Seifert

Překvapení kola se zrodilo na Sokolovsku, přesněji v Novém Sedle, kde uspěl v derby Vintířov, který si odvezl hodně cennou výhru 2:1. Ten navíc obstaral všechny branky, když mimo dvou svých, si vstřelil také jednu vlastní. Lídr z Ostrova povinně uspěl na půdě Nové Role, kde rozhodl prakticky o výhře již během úvodní desetiminutovky, kdy domácím nasypal tři z celkových pěti branek.

„Úvod utkání, kdy jsme do desáté minuty vstřelili tři branky, určil jeho ráz. Po jeho většinu jsme dobře kontrolovali balón a zaslouženě vyhráli,“ řekl k dvaadvacáté výhře svého výběru ostrovský kouč Karel Tichota. Nezaváhaly ani druhé Dvory, které přetavily výjezd do Královského Poříčí ve vítězství 4:2. Tři body brala o víkendu také třetí v pořadí Toužim, ta se představil na půdě posledního Nejdku, odkud si nakonec odvezla vítězství 2:1. Důležitou výhru přihodil na účet Hroznětín, který hostil předposlední Lomnice, a nakonec z toho byla výhra 4:1.

„Utkání z naší strany začalo docela solidně, prvních dvacet minut jsme plnili, co jsme si řekli v kabině, a díky tomu jsme šli do vedení 1:0. Následně jsme přenechali hřiště soupeři a náš výkon nebyl ideální, a to zapříčinilo vyrovnání. Naštěstí jsme do konce prvního poločasu podruhé skórovali, což nás uklidnilo. Druhý poločas jsme přečkali šance hostů a sami proměnili naše a tím stanovili výsledek 4:1,“ ohlédl se za vítězstvím hroznětínský kapitán Jiří Vodrážka.

Pořádnou kanonádu spustili na svém stadionu v bitvě s karlovarskou Lokomotivou fotbalisté chodovského Spartaku, kteří dosáhli na nejvyšší výhru kola, když své fanoušky potěšili vítězstvím 7:1. Nedařilo se ani Citicím, které propadly v bitvě s rezervou karlovarské Slavie, kterou dotáhl k výhře 8:1 šesti zásahy Marian Geňo.

Výsledky, 23. kolo:

Nejdek – Toužim 1:2 (0:2). Branky: 68. Sedlak Kristian – 10. Slivčák Libor, 31. Hudec Josef.

Hroznětín – Lomnice 4:1 (2:1). Branky: 11. Vodrážka Jiří, 36. Sýkora Milan, 73. a 81. Koch Tomáš – 24. Štěpanovský Michal.

Královské Poříčí – Dvory 2:4 (1:3). Branky: 10. Unger Daniel, 64. Friml Lukáš – 15. Němec Filip, 22. Shorný Ondřej, 34. a 63. Pachta Jindřich.

Chodov – Loko Karlovy Vary 7:1 (2:0). Branky: 12. a 86. Bečvář Radek, 32. Frána Ondřej (PK), 48. Podolník Tomáš, 49. Fojtík Roman, 60. a 63. Kovařík Tomáš – 85. Mrňka Petr.

Nová Role – Ostrov 0:5 (0:4). Branky: 3. a 48. Dušek Jakub, 7. Novotný Milan, 9. Šupík Ondřej, 26. Mestl Ladislav.

Nové Sedlo – Vintířov 1:2 (1:2). Branky: 45. Juhár David (vlastní) – 1. Ondráček Lukáš, 4. Havel Milan.

Slavia Karlovy Vary B – Citice 8:1 (6:1). Branky: 6. , 10. , 21. , 30. , 34. a 46. Geňo Marian, 24. Wireko King, 77. Svoboda Jan (vlastní) – 27. Prečan Philippe.