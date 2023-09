To je tak, když kvůli zranění pověsíš kopačky na hřebík. Jenže, pak přijde na řadu…

Infarkt se pokoušel o chodovského kouče Jiřího Fránu, když jeho výběr padal v derby s Královským Poříčím po 11. jedenácti minutách 0:3. „Takových zápasů za kariéru moc nezahraješ, v 11. minutě prohráváme 0:3, absolutně nevíme, co s tím. Obrovská deka a soupeř, který ví co má hrát,“ popisoval své pocity po třech inkasovaných brankách chodovský kouč. „Nepochopitelný přístup všech hráčů,“ zlobil se. Pak ale chodovský stratég pozměnil rozestavění, a rázem Chodov fotbalově ožil, když ho kontaktní brankou v závěru první poločasu probudil z klinické smrti ze značky pokutového kopu Ondřej Frána.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním a povedl se hned začátek. Po výborně zahraném přímém kopu, dorazil na 2:3 míč do branky Patrik Michálek, a to byl zlomový okamžik,“ připomněl Frána, důležitý okamžik, který vlil do žil jeho svěřenců, řádně okysličenou krev.

„Zlepšil se pohyb, klid na balonu a převzali jsme otěže zápasu,“ těšilo Fránu. A s tím přišlo na pořad i vyrovnání, ve kterém měl kopačky opět Michálek. Chodov však neměl dost, a soupeře dorazil, když vítěznou trefu obstaral střídající žolík Jiří Štěrba. „Hektický závěr jsme zvládli a tři body zůstaly doma. Kluci se, ale musí ponaučit z chyb a zároveň si uvědomit svou morální sílu, bez které by jsme na výhru nedosáhli,“ je si vědom Frána.

Z vysoké výhra se pak radoval Hroznětín, který v derby rozebral karlovarskou Lokomotivu sedmi góly. „Pro nás to bylo velmi důležité vítězství, které i přes výsledek 7:1, nebylo vůbec jednoduché,“ poukazoval kouč Hroznětína Martin Karbula. „Jsem moc rád, že konečně jsme byli v lepší sestavě a ukázala se naše síla,“ neskrýval radost Karbula. „Nesmíme však usnout na vavřínech, jelikož jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá,“ krotil hroznětínskou euforii po vysoké výhře Karbula.

Vysokou výhru urvala také rezerva karlovarské Slavie, která hostila na drahovické umělce poslední Citice, a byla z toho výhra 8:1, když ji čtyřmi zásahy zařídila karlovarská legenda Martin Psohlavec. Zpět na vítěznou vlnu se navrátily po dvou prohrách Dvory, které uspěly na půdě Nového Sedla, kde dosáhly na výhru 3:1. „Zápas to byl neskutečně vyhecovaný od fanoušků a od první minuty jsme věděli, že to bude jen o soubojích, že se moc velký fotbal hrát nebude,“ vracel se k duelu kapitán dvorského výběru Filip Němec.

„Byli jsme častěji na míči, konečně se k nám otočilo i štěstíčko a myslím si, že jsme si odvezli zasloužené tři body,“ chválil si plný bodový zisk kapitán Dvorů. „Každopádně Sedlo předvedlo bojovný výkon a určitě jsme to neměli jednoduché,“ připomněl Němec, že vítězství nebylo na půdě Nového Sedla zadarmo. Chebské derby, ve kterém hostily Trstěnice béčko Mariánských Lázní, přineslo gólové hody. Hosté z Mariánek totiž nedokázaly udržet tříbrankový náskok, a nakonec se musely spokojit s výhrou 4:3.

Husarský kousek se povedl ostrovské rezervě, která hostila v Květnové Vintířov, který si nakonec díky hattricku ostrovského útočníka Jaroslava Zedníčka, odvezl nepopulárního bůra. Béčko Ostrova tak udrželo domácí neporazitelnost a jako bonus se vyhouplo do čela tabulky. Tři body urvala také Lomnice, která uspěla v přestřelce v Toužimi, kde vyhrála 5:3, když pro Lomničáky to byla třetí výhra v podzimní části soutěže.

Výsledkový servis:

Nové Sedlo – Dvory 1:3 (0:1). Branky: 63. Robert Faber – 8. Václav Panuška, 49. Jakub Došek, 84. Filip Němec.

Chodov – Královské Poříčí 4:3 (1:3). Branky: 38. Ondřej Frána, 47. a 60. Patrik Michálek, 82. Jiří Štěrba – 5. Vít Korbel, 7. a 11. Marek Klepáček.

Trstěnice – Mariánské Lázně B 3:4 (1:3). Branky: 41. Jiří Buday, 56. Roman Pořádek, 63. Radek Danko – 7. Karel Maule, 15. Filip Florian, 22. a 55. Adam Bártl.

Hroznětín – Loko Karlovy Vary 7:1 (3:1). Branky: 17. Jakub Vodrážka, 20. a 78. Matyáš Hron, 40. Jiří Klas, 71. , 75. a 83. Milan Sýkora – 12. Martin Trapl.

Slavia Karlovy Vary B – Citice 8:1 (4:0). Branky: 13. , 24. , 25. a 47. Martin Psohlavec, 40. a 59. Marian Geňo, 88. Jan Mašata, 80. Vít Podivín.

Ostrov B – Vintířov 5:0 (4:0). Branky: 8. Pavel Veselý, 19. a 42. a 58. Jaroslav Zedníček, 27. Jan Sýkora.

Toužim – Lomnice 3:5 (0:1). Branky: 50. Miroslav Očko, 62. a 71. Miloslav Hotěk (1 PK) – 38. Jan Frank (vlastní), 48. Lukáš Novák, 55. Jiří Samek, 80. a 86. Michal Štěpanovský.