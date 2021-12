Popravdě moc ne, chtěli jsme podzim zakončit na prvním flíčku, ale bohužel poslední zápas nám totálně nevyšel a víceméně jsme si ho prohráli sami.

Jaké jste vůbec před sezonou měli cíle?

Tak určitě to nebylo šesté místo. Chtěli jsme být po podzimu v top trojce.

Vy po každém kole píšete na facebookovou stránku bochovského fotbalu vtipně podané shrnutí vašich zápasů. Nemáte potom problémy v kabině, když si v těchto reportech často děláte legraci ze svých spoluhráčů?

Tak nějak ani nevím, jak jsem se k tomu dostal, nejspíš jako slepý k houslím. Inspiraci jsem měl hlavně z toužimského dorostu, kde podobné články psal Petr Pavlíček, a tak jsem to víceméně přenesl i sem. Co jsem tak slyšel, tak se to hodně lidem líbí, a já jsem za to rád. Nicméně vždy se lépe popisuje vyhraný zápas než prohraný. Kluci si spíš dělají srandu z toho, že se tam nejvíc vychvaluji, a když něco zkazím, tak to ani nezmíním, ale jak říkám, popisuji vše okem nezaujatého člověka (smích).

„S umístěním nejsme spokojeni,“ říká bochovský kapitán Podskoč

Bochovský areál ve svých článcích označujete jako Santiago Bernabéu. V čem vidíte podobnosti se slavným svatostánkem Realu Madrid?

Tak na první pohled je vidět, že máme minimálně trávník na podobné úrovni. Kdyby ho viděl třeba Ramos nebo CR7, tak by prosili správce, aby se po něm aspoň mohli projít (úsměv).

Teď ale zpátky k fotbalu. Bochov měl často problémy se na zápasy sejít. Slyšel jsem, že jednou se na utkání jeden z vašich hráčů nedostavil, protože musel chytat ovce, je to pravda? A jaké jsou většinou příčiny absencí v ostatních případech?

Ano, mám pocit, že to byl snad hned první zápas. Honza Hikl měl v tom zápase hrát v základu, ale asi půl hodiny před začátkem volal, že mu utekly ovečky a musí je pochytat. Tak třeba bratři Tvrdkové chyběli hlavně kvůli kartám. Někdy za to může kocovinka, ale ve většině případů je to pracovní vytížení.

Ve vaší brance se během podzimu vystřídalo poměrně dost brankářů. Kolik jich za vás celkem chytalo a čím to, že jich bylo tolik?

Pokud počítám správně, tak asi pět. Za chvíli si budeme moci otevřít půjčovnu na gólmany (smích). My jsme hlavně rádi, že si tam někdo stoupl, a musím říct, že nás nikdy nepotopili a zachytali parádně. Je to způsobené pracovním vytížením nebo zraněním.

Kde jsou podle vás největší přednosti vašeho mužstva?

Tak přednost je určitě ve mně jako v kapitánovi (smích). Jinak si myslím, že naše přednost je hlavně hra po zemi a potom individuální kvalita.

A v čem naopak vidíte slabiny?

Často se zbytečně hádáme a jsme slabí v zakončení, hrozně se nadřeme na gól nebo jen šanci.

Jak dlouho děláte kapitána? A míváte nějaké motivační proslovy v kabině?

Kapitán jsem asi tři čtyři roky a nejsem ten typ, který by dával motivační proslovy nebo něco podobného. Věřím, že každý v týmu chce vyhrát stejně jako já.

Za sezonu jste dal jakožto stoper tři góly, ale všechny padly v jednom jediném utkání proti Verušičkám. Co že vám to tak sedlo? Jak se stoper dostane takhle často k zakončení?

No už několik sezon jsem hučel do trenéra, ať mě vyzkouší v útoku. Ve Verušičkách přišla moje chvíle a celkem mi to sedlo, a tři góly jsou důkazem. Nicméně můžete hádat, kde jsem hrál další zápas… Na stoperu (smích).