„Začátek sezony jsme měli dobrý potom přišla zranění a kluci hráli na pozicích, co normálně nehrají, tudíž se to projevilo, ale nějak nás to v kabině nerozhodilo a aspoň je to konečně zajímavé,“ našel přeci jen pozitivum na porážkách dvorský univerzál Jakub Došek. Další ztrátu pak Dvory zaznamenaly překvapivě v Lomnici, kde přišly o tříbodový zisk v závěru duelu, přesněji v 90. minutě, kdy domácí vyrovnali na 2:2.

MOL Cup: Viktoria spustila předprodej vstupenek na derby s Plzní

„To byla velká škoda,“ litoval ztracené výhry Došek. „Tohle si musíme prostě pohlídat,“ nabádal dvorský šikula. Chuť si spravily Dvory na svém stadionu, na kterém rozstřílely Vintířov 9:0. „Chtěli jsme konečně najet na vítěznou vlnu a proti Vintířovu si zastřílet, což se i povedlo,“ neskrýval Došek radost z vysoké výhry.

Došek tak věří, že Dvory se právě vysokou výhrou vítězně nastartovaly. „Věřím, že už půjdeme tabulkou jen nahoru,“ upozorňoval technicky dobře vybavený fotbalista. Navíc k výhře svého týmu přispěl třemi góly. „Po delší době hattrick, Stany se určitě postará, abych dal něco do kasy,“ je si vědom, že ho góly budou něco stát.

„Náš vedoucí mě trošku hecnul i s rundou zelené, tak byla i zelená,“ připomněl s úsměvem Došek, že musel obstarat pitivo v barvách klubu.

KVÍZ: Sledujete v aktuální sezoně fotbalové týmy v kraji? Prověřte své znalosti!

Teď čeká Dvory důležitý duel na půdě posledních Cítíc, kde budou tvrdit vzhledem k postavení v tabulce roli favorita. „Není cesty zpět, pokud pomýšlíme na horní příčky v tabulce, tak si do Citic musíme dojet pro tři body,“ doplnil závěrem Došek.