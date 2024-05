/OSOBNOST DENÍKU/ O víkendu si krajský přebor mužů vystřihl jednu fotbalovou raritku. Zasloužil se o to souboj otce a syna v rámci derby mezi Hroznětínem a ostrovskou rezervou, kdy za domácí výběr nastoupil Martin Kodajek starší, na druhé straně to pak byl Martin Kodajek mladší.

Martin Kodajek (v modrém) v dresu ostrovské rezervy slavil cennou výhru 1:0 v derby s Hroznětínem. | Foto: Daniel Seifert

„Já jsem se na zápas těšil dost dlouho, jelikož jsem si splnil jeden ze svých snů, zahrát si proti mému tátovi,“ vysvětloval po utkání ostrovský mladíček, který si tak ve své fotbalové kariéře, splnil dílčí sen. „Jsem rád, že jsem měl tuto příležitost, ale jednou bych si chtěl zahrát s ním v jednom týmu,“ přiblížil další sen, který by si rád splnil.

A právě souboj otce se synem řádně okořenil už tak vyhecované derby. Mladá puška Ostrova totiž svého otce vůbec nešetřila, kdy s ním svedla několik ostrých soubojů. „Většinou z toho vyvázl on lépe,“ přiznával ostrovský mladíček. Nakonec to však byl on, kdo se radoval z důležité výhry 1:0. „Šlo o derby, takže to nebyl jako kaž. Oba týmy měly větší motivaci než kdykoliv jindy,“ připomněl Kodajek, že týmy měly o motivaci postaráno.

Rodinný souboj. V rámci derby se proti sobě postavili v utkání Hroznětína a Ostrova B Martin Kodajek starší (č. 14) a Martin Kodajek mladší (v modrém). Zdroj: Daniel SeifertV derby, které přilákalo v deštivém počasí na hroznětínský stadion stovku fanoušků, však v prvním poločase na branku marně čekala. „V první polovině zápasu jsme si dokázali vytvořit gólové šance, které jsme, ale nevyřešili úplně ideálně.“ krčil rameny Kodajek.

To druhý poločas přinesl podstatně zajímavější bitvu, kterou brankově otevřela ostrovská rezerva. „Ve druhém poločase jsme byli více na míči, opět jsme měli spoustu šancí, když jednu z nich vyřešil skvěle Lukáš Slavík a šli jsme do vedení,“ řekl k důležitému momentu duelu. Navíc si béčko Ostrova od 54. minuty, kdy vstřelilo úvodní gól, zahrálo přesilovku, když po druhé žluté kartě zamířil předčasně pod sprchy exostrovský záložník Jakub Vrba.

„Po vyloučení začal více tlačit Hroznětín, my se pak snažili hrozit z brejků. Každopádně jsme do obrany pracovali zodpovědně a organizovaně, čímž jsme dotáhli derby do vítězného konce,“ podotkl k osmnácté výhře svého týmu v soutěži. Ostrovská rezerva si tak i nadále užívá roli nováčka, když okupuje druhou příčku, kterou by ráda udržela i do konce soutěže. „Každopádně jsem rád, že jsme zápas zvládli a nyní se soustředíme už na zbylé zápasy sezony,“ doplnil závěrem devatenáctiletý hráč.

