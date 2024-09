Svými gólovými výkony táhne pilský Baník a ukazuje, že jeho fotbalové dovednosti jsou stále na vysoké úrovni. Co ho vedlo k návratu a jaké má cíle s novým týmem?

Jakube, vy jste se před sezónou navrátil zpět do Pily z Březové, jak se tedy zrodil váš návrat?

Chtěl jsem se vrátit za partou a pomoci týmu. Ale hlavně hrát a užívat si fotbal. Po zápase na jedno, dvě, tři čtyři orosené (smích) a pak domů za pejskem a snoubenkou.

Nad jinými nabídkami jste neuvažoval?

Nabídky byly, jsem za ně samozřejmě rád a vážím si toho, ale řekl jsem si, že mě táhne parta jako rodina.

Určitě pro vás bylo jednodušší zamířit zpět na Pilu, do známého prostředí?

Tak jasně, mám to tady rád, mám tu rodinu a hodně kamarádů, jelikož jsem tu vyrůstal. Tak jim chci ukázat, že ten fotbal hrát umíme.

Úvod jste však neměli příliš dobrý, prohra s Hroznětínem i Žluticemi…

Start byl špatný. S Hroznětínem si troufnu říct, že to byl remízový zápas, ale mohlo to být všechno jinak, kdyby Hroznětín dostal v 15. minutě červenou. Ale vymlouvat se tu nebudu, prohráli jsme to sami, když jsme vedli 2:1, ještě doma. Ve Žluticích to byla jasná režie domácích, jeli jsme tam v jedenácti lidech a i to by asi nezměnilo.

V úvodu podzimní části jste prakticky dopláceli na úzký kádr…

Úzký kádr máme, bylo období dovolených, takže na této úrovni se to dá chápat. Některé kluby už ani těch jedenáct hráčů nemají, ale když se sejdeme, tak je nás kolem patnáct, šestnáct.

Poté jste se ale výsledkově a bodově zvedli, přišly na pořad dvě remízy s Lipovou a Loktem…

Oba zápasy bereme jako ztrátu. S Lipovou jsme měli většinu zápasu balón na svých kopačkách, ale těžko jsme se tam dostávali, když bránili v deseti lidech a hráli na brejky. Loket, to bylo spíš o důrazu, moc koukání na tom nebylo, ale ztráta taky, i když každý bod venku dobrý.

Naposledy jste urvali vysokou výhru nad Kraslicemi, která pro vás byla první v podzimní části…

S Kraslicemi to byl zápas, jak to mám říct, kdybychom dostali dva, tři góly během patnácti minut na začátku, tak bylo rozhodnuto asi. Podržel nás skvělý gólman Radim Kubín, chytl jim tři tutovky a my pak, co jsme měli za šance, jsme dali. Ale taky jsme mohli dát víc branek, ale hlavně že bylo vítězství, toho si nejvíc ceníme a konečně za tři body.

Vy jste k ní navíc přispěl čtyřmi zásahy, celkově jich máte na kontě osm, čímž tak gólově táhnete svůj tým…

Jo, teď to tam padá (úsměv), musím zaťukat a jsem za to rád, když můžu týmu pomoci. Přeci jenom jedna mašina na góly už přede mnou byla na Pile, myslím tím tátu, tak mám kritiku vždycky na stole, že jeho levačka byla lepší, ale myslí to dobře a jsem za to rád. Je jak filmový kritik.

Jaké jste si vůbec stanovili cíle před startem první části soutěže?

Chtěli bychom hrát určitě střed tabulky, myslím si, že na to máme. Kluci jsou skvělí, když jim to sedne.

Troufnete si tipnout, na jakém místě tým skončí po podzimní části?

Já bych chtěl s Pilou do divize, takže, první, druhé místo (smích)…ne, určitě kdybychom skončili na pátém, šestém místě, tak bychom byli spokojeni.