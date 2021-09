„Dokázali jsme se semknout a bojovali jako tým do jednoho, včetně náhradníků, za to hráčům patří velký dík,“ dodal Vakeš.

Tři branky vstřelila Nová Role v duelu s Novým Sedlem ve druhém poločase, když tak dosáhla na vítězství 3:1.Zdroj: Daniel SeifertV 77. minutě pak strhl vedení na stranu Nové Role Tomáš Červík, který uspěl ve vzdušném souboji s brankářem Nového Sedla, a vše pak zakončil po rychlém výpadu do novosedelské defenzivy třetí brankou Filip Neudert.

„Naopak druhý poločas byl z naší strany, zejména co se týče nasazení a důrazu, mnohem lepší, za což nám bylo odměnou otočení skóre a cenný skalp kvalitního týmu,“ chválil si dokonalý obrat svého týmu Vakeš.

