Třaskavé derby okoření o víkendu, přesněji v sobotu 30. března, šestnácté kolo krajského přeboru mužů, ve kterém se proti sobě postaví Dvory, tedy čtvrtý tým tabulky a rezerva karlovarské Slavie, vedoucí tým čtrnáctičlenného pelotonu. Šlágr kola se odehraje od 10.30 hodin na dvorském stadionu, kde bude tamní jedenáctka skládat po podzimním fiasku na půdě Slavie fotbalový reparát. S jakým cílem budou do derby vstupovat prozradili exkluzivně dvorský středopolař Pavel Maňák, který se navrátil před startem jarní části ze Slavie zpět do Dvorů, a také kouč rezervy sešívaných Martin Bulíček.

Derby: Slavia Karlovy Vary B - Dvory.

DVORY CHTĚJÍ SLOŽIT REPARÁT

Překvapivý přesun zaznamenaly před startem jarní části krajského přeboru Dvory, když se do známého prostředí navrátil z karlovarské Slavie fotbalový šikula Pavel Maňák. „Jsme malý kraj a zvěsti o tom, proč jsem skončil, jsem slyšel několikrát jinak a barevně, proto bych rád řekl, že důvodem nebylo Švýcarsko. Ten důvod je interní, už bych se k němu nechtěl vracet,“ podotkl ke svému návratu do dvorského dresu Pavel Maňák. Ten měl sice nabídky i z jiných klubů, přesto vyhrály Dvory.

„Řešil jsem nějaké jiné nabídky, ale i s tím, že chci vycestovat, byly Dvory jediná volba i proto, že lidi, kteří ve Dvorech působí, mě znají a ví,“ přiblížil Maňák, proč dal přednost žlutozeleným barvám. I vstup do jarní poloviny přeboru měly Dvory úspěšný, když na půdě Chodova dosáhly na výhru 5:0.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale i Chodov měl své momenty v zápase, a pokud by proměnil asi dvě šance za stavu 0:2, mohlo dopadnout utkání jinak,“ připomněl Maňák. „Na druhou stranu musím říct, že gólů jsme mohli vstřelit mnohem více než jen pět, ale byl to první zápas. My jsme ho zvládli za tři body, navíc s nulou vzadu, takže můžeme být jen spokojeni,“ pochvaloval si středopolař úspěšný vstup do druhé části krajského přeboru.

K tomu navíc přispěl jedním gólovým zápisem. „Každá branka potěší,“ neskrýval radost a hned s úsměvem připojil: „Hlavně pokladník pak má radost.“ Teď čeká dvorskou družinu derby s béčkem Slavie, ve kterém budou chtít Dvory odčinit podzimní prohru 1:10.

„Na podzim se to úplně nepodařilo, ale teď to bude úplně jiný zápas a věřím, že ho zvládneme za tři body,“ přeje si Maňák uspět v domácí jarní premiéře. „Byli bychom rádi, kdybychom se pohybovali v tabulce mezi třemi nejlepšími týmy, kádr na to máme. Trochu mě mrzí, že tam momentálně nejsme ale teď jsme dobře začali jaro, a co není, může být,“ upozorňoval Maňák. Prakticky se tak proti sobě postaví dravé slávistické mládí a dvorská zkušenost.

„Dalo by se to tak asi říct i když Zdenda Uhlík jim to mladí trochu kazí (smích), ale víme, jak Slavie pracuje s mladými a béčko by mělo být jen přestupní stanice mezi dorostem a A-týmem, bude také záležet, jestli se k týmu připojí právě i někteří hráči z áčka,“ připomněl Maňák, že by mohla být rezerva posílena o třetiligové hráče.

A co by právě na mladíky Slavie mělo platit? „Budeme se snažit diktovat tempo, být vzadu disciplinovaný a dopředu nebezpečný, vše ostatní se dozvíte v sobotu,“ podotkl Maňák a závěrem dodal: „Chtěl bych všechny pozvat v sobotu do Dvorů, na hezké počasí, výbornou klobásku s pivkem a hlavně věřím, že na hezký fotbal.“

SLAVIA BUDE CHTÍT URVAT CENNÉ BODY

Úspěšný vstup zaznamenala do jarní poloviny přeboru také rezerva karlovarské Slavie, která porazila Nové Sedlo 3:1. „Do jarní části jsme vstoupili sice vydřeným vítězstvím nad Novým Sedlem, ale i takové vítězství se počítá a za druhý poločas si myslím, že jsme si ho zasloužili,“ vracel se k utkání kouč Slavie Martin Bulíček.

Teď jeho družinu čeká jiný fotbalový šálek kávy. „Čeká nás derby s kluky ze Dvorů, budu se opakovat, ale s respektem k ostatním týmům v soutěži, nás čeká nejtěžší soupeř, který nám bude chtít určitě vrátit podzimní vysokou porážku na Slavii,“ narážel Bulíček na kvality dvorské jedenáctky.

A právě Dvory budou tvrdit na svém stadionku roli favorita, když mají ve svém týmu několik hráčů se zkušenostmi z vyšších fotbalových soutěží.

„Co se týče zkušeností a fotbalové kvality, myslím si, že Dvory mají hodně navrch, ale mi se na zápas hodně těšíme a budeme sázet na dravé mladí, takové zápasy kluci potřebují a posouvají je zase o něco výše v jejich kariérách,“ poukazoval Bulíček.

A co myslí, že bude derby rozhodovat? „Klíčovou roli si myslím, že bude hrát určitě, jak se nám povede vstup do zápasu a jak se nám bude dařit ubránit, standardní situace. Další věc, kterou musíme zlepšit oproti zápasu se Sedlem, je náš běžecký výkon a hlavně nesmíme dělat školácké chyby,“ upozorňoval šéf karlovarské kabiny.

„Do soboty ještě zkusíme něco vymyslet a kluky z Dvorů něčím překvapit . My do zápasu půjdeme s tím, že si budeme vážit každého bodového zisku. Já si hlavně přeji, aby mělo derby kvalitní úroveň, protože se utkají mužstva na špici přebor, a podle toho by mělo utkání také vypadat,“ prozradil Bulíček, co od sobotní bitvy očekává.

Sám, ale ví, že derby jsou vždy vyhrocená. „Za sebe si ještě přeji, aby se utkání obešlo bez nějakých větších incidentu, i když emoce k utkání určitě patří. Mám je rád, všichni se navzájem známe a já hráče Dvorů respektuji, protože v drtivé většině mají za sebou kariéry v profesionální nebo republikové úrovni. Do Dvorů se hodně těšíme a pojedeme se tam porvat o body,“ doplnil.