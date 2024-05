„Věděli jsme, co je v sázce, proto jsme chtěli bodovat. V první polovině utkání jsme domácím nastříleli šest branek, po změně stran přidali další dvě. Celkově jsme odehráli velmi dobré utkání, s vítěznou tečkou, za což jsme moc rádi,“ neskrýval radost po páté výhře v soutěži vintířovský záložník Lukáš Ondráček, který v zápase dosáhl na dva gólové zápisy.

To dvoucifernou výhru urval v domácím prostředí celek Dvorů, který překvapivě snadno zdolal Královské Poříčí, které si odvezlo z Karlových Varů prohru 2:11. Pod tu se ve dvorském dresu podepsal čtyřmi brankami Jan Tolar.

„Na Poříčí jsme se připravovali, že to bude těžký zápas, ale soupeři to vůbec nesedlo, zatímco nám tam naopak padlo všechno. ve druhém poločase už jsme jen počítali skóre, když na Poříčí bylo vidět, že by to nejraději zabalilo, prostě si vybralo den blbec,“ řekl po dvouciferné výhře, ke které přispěl dvěma góly kapitán Dvorů Filip Němec.

Vysokou výhru zaznamenalo v bitvě tabulkových sousedů Nové Sedlo, které uspělo na půdě rezervy Mariánských Lázní, odkud si odvezlo výhru 6:0, když k ní přispěl třemi brankami Radek Rychna. „Do utkání jsme šli s pokorou k soupeři, ale ten nebyl ve formě a porážka o šest branek, byla pro domácí ještě milosrdná. Klukům děkuji za výkon,“ pochvaloval si po jedenácté výhře v soutěži předseda Nové Sedla Stanislav Suchý.

Cennou výhru brala o víkendu také rezerva Ostrova, která se představila na stadionu na Růžovém Vrchu, kde se střetla s místní Lokomotivou, se kterou nakonec urvala ač v řádně oslabené sestavě výhru 3:0.

„Do utkání jsme vstupovali s respektem a pokorou, protože jsme věděli, že Lokáda na jaře prohrála pouze jednou. Z různým důvodů jsme měli k dispozici pouze deset zdravých hráčů a dva na střídání, kteří nastoupili se sebezapřením, ale o to s větším srdcem. Začali jsme aktivně, kombinovali a čekali na brankové příležitosti. Ve 12. minutě jsme šli zaslouženě do vedení, kdy jsem se prosadil hlavou po rohovém kopu. Ve druhém poločase jsme se ještě dvakrát prosadili, a až na menší výpadek utkání s přehledem zvládli. Musím pochválit všechny kluky, hlavně ty, kteří moc nenastupují, jak k utkání přistoupili a tím tak ukázali, že jsou v našem týmu velmi důležití,“ nešetřil chválou na adresu svých spoluhráčů zkušený stoper Jan Liška.

OBRAZEM: Chodov i Dvory vyplácely, rezerva Slavie i Ostrova urvaly cenné výhry

Čtvrtou prohru v řadě musela skousnout Lomnice, která tentokrát nestačila na Trstěnice, kterým po přestřelce podlehla 3:5. V Hroznětíně, kde se představil Chodov, se vše podstatné odehrálo během úvodních sedmi minut, kdy padly obě branky, když tak duel skončil po výsledku 1:1 dělbou bodů.

„K zápasu jsme přistupovali s pokorou, i když jsme neprohráli poslední čtyři kola. Moc dobře jsme věděli, že Chodov je na tom stejně, má mladé běhavé mužstvo, což dokazoval i v zimní přípravě. Na začátku utkání po hrubé chybě ve středu pole, jsme ztratili balon, a soupeř nezaváhal a využil situace. My jsme se však rychle otřepali a vyrovnali zásluhou skvěle hrajícího Péti Němce. Zápas byl velice vyrovnaný šance na obou stranách, myslím si, že nakonec remíza byla pro oba týmy zasloužená,“ řekl k dělbě bodů hroznětínský kapitán Milan Sýkora.

Na padesátý třetí bod dosáhla rezerva karlovarské Slavie, která uspěla na půdě Toužimi, odkud si díky hattricku Mariána Geňa nakonec odvezla výhru 4:1. Nedařilo se Lomnici, ta nestačila před svými fanoušky Na Trstěnice, kterým podlehla v přestřelce 3:5. „V zápase s Trstěnicemi jsme chtěli zlomit naši krizi, kterou bohužel máme. Myslím si, že se nám to dařilo, byli jsme aktivní, dostávali jsme se do šancí, ale nebyli jsme schopni zápas proměnit ve vítězství," zklamaně říkal po utkání obránce Lomnice Jaroslav Šlais.

Výsledky, 22. kolo:

Citice – Vintířov 0:8 (0:6). Branky: 7. Roman Body, 11. , 17. , 18. a 66. Radek Bečvář, 14. a 48. Lukáš Ondráček, 15. Ondřej Galajda.

Lomnice – Trstěnice 3:5 (1:2). Branky: 20. a 58. Ondřej Podhajský (první z PK), 90. Leon Paulič (PK) – 11. a 76. Pavel Hraško. 40. Roman Pořádek, 53. Radek Danko, 71. Karel König.

Hroznětín – Chodov 1:1 (1:1). Branky: 7. Petr Němec – 5. Petr Laur.

Mariánské Lázně B – Nové Sedlo 0:6 (0:4). Branky: 10. Josef Vican (PK), 20. vlastní (Vlastimil Kotous), 38. , 45. a 76. Radek Rychna, 71. Bedřich Rychna.

Dvory – Královské Poříčí 11:2 (4:1). Branky: 11. , 36. , 45. a 49. Jan Tolar, 40. a 80. Filip Němec, 54. a 79. Pavel Maňák, 78. a 89. Daniel Michel, 84. Zdeněk Mudra – 45. Daniel Novák, 57. Marek Kratochvíl.

Lokomotiva Karlovy Vary – Ostrov 0:3 (0:1). Branky: 12. Jan Liška, 51. Vojtěch Majer, 54. Matyáš Reinl.

Toužim – Slavia Karlovy Vary B 1:4 (0:2). Branky: 70. Libor Slivčák – 28. , 42. a 86. Marián Geňo (první z PK), 49. Arturs Ostapenko.