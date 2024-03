I přes nevydařenou podzimní část přeci jen našel dvorský trenér pozitiva. „Radost mi dělalo, když se ve zdraví všichni sešli na zápas, na trénink, a že ve Dvorech vznikla velice dobrá parta kluků jak v A-týmu, tak i v B-týmu. Ve Dvorech to prostě zase žije, a to musí dělat radost ne jenom mě,“ pochvaloval si Šimků.

I se zimní přípravou, během které dvorský výběr nabíral nejen potřebnou kondici, ale také piloval herní projev, panovala ve Dvorech vcelku spokojenost. „Trénovalo se dvakrát v týdnu, kdy jedna tréninková jednotka byla zaměřena na posilování a běh, druhá pak na umělce v Drahovicích byla zaměřena na práci s míčem, takže příprava splnila v rámci možností to, co měla splnit. Tréninková docházka byla na krajskou úroveň docela dobrá. Byl jsem velice spokojený s tím, jak kluci zimní přípravu odmakali. Řekl bych, že byla nejlepší za poslední čtyři roky,“ pochvaloval si přístup hráčů k neoblíbené části fotbalové sezony trenér Dvorů.

„Navíc jsme odehráli několik přípravných zápasů s kvalitními soupeři, když jsme všechny zvládli skvěle. Každý zápas měl vzestupnou tendenci, takže jsem velice spokojený,“ přidával ještě k zimní přípravě Šimků. Dvorský kádr během přestávky vyztužil obránce Ladislav Mestl, naopak za hranice zamířil Jaroslav Nerad. „Z Ostrova k nám přišel Ladislav Mestl, kterého není třeba představovat. Velice kvalitní hráč s velmi dobrou tréninkovou morálkou. Očekávám od něj zkvalitnění zadních řad, když navíc velice dobře zapadl do našeho mančaftu. Odešel pouze Jarda Nerad do Německa, jinak tým zůstal pohromadě,“ řekl Šimků k pohybům v kádru. A s jakým cílem půjdou Dvory do druhé části soutěže? „Cíl je jasný. Vrátit se, pokud nám to zdraví umožní, na vítěznou vlnu jako v minulém ročníku za Ladislava Vízka,“ dodal Šimků.