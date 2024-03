„Za mě a kabinu cítím, že máme na víc. Jen nesmí zůstat u toho, že to tak cítíme, nebo si myslíme, ale musíme pro to něco udělat a tvrdě pracovat. Pak se lepší výsledek dostaví,“ věří svému týmu hroznětínský kouč.

A právě Hroznětín před startem podzimní části pomýšlel na vyšší příčky, jenže realita byla jiná.

„Byla spousta utkání, které jsme ztratili ke konci utkání, a to po našich hrubých chybách, které plynuly z lehkovážnosti a pocitu, že se nic už nemůže stát. Zároveň mě mrzí, že jako mužstvo máme dost zraněných hráčů a následně pak musíme rotovat a lepit sestavu, kde se dá a stojí nás to body,“ přiblížil v kostce, co ho během první poloviny soutěže trápilo.

„Naopak mě potěšilo, že pokavaď se sejdeme a makáme jeden za druhého, tak dokážeme být konkurence schopným i mužstvům v popředí tabulky,“ řekl k pozitivu svého výběru Karbula. Zimní přípravu absolvovali hráči Olympie překvapivě stejně jako tomu bylo během sezony.

„Zimní příprava v našich podmínkách byla taková, že jsme trénovali stejně jako v sezoně, tedy dvakrát týdně a o víkendu byl buď zápas v rámci zimního turnaje v Ostrově, za což patří velké díky pořadatelům, že toto vůbec dělají a dávají nám tak možnost zrealizovat zápasy, nebo měli kluci individuální tréninkový plán,“ přiblížil náplň zimních galejí Karbula.

Již během podzimní části trápil hroznětínský výběr značně úzký kádr. A ten doznal během přestávky opravdu pouze kosmetických změn. „Souhlasím, že nás trápil úzký kádr a jak jsem zmiňoval, mělo to své příčiny. Někdo nám odešel, ale zároveň i přišel, kdy stav a počet bude více méně stejný jako na podzim,“ narážel Karbula na přerušení činnosti Michala Kobery a příchod Dominika Verebelyho z karlovarské Slavie.

A s jakými cíli bude Hroznětín vstupovat do druhé poloviny soutěže? „Naše postavení není ideální a my musíme pomýšlet výše, pokavaď by tomu tak nebylo, tak to pak vůbec nemusíme dělat a zároveň by mě to ani nemotivovalo takové mužstvo trénovat, co nechce mít vysoké ambice,“ doplnil závěrem Karbula.